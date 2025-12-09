「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

▲「瑜珈女神」夏米雅身段窈窕，形象陽光開朗，卻曾遭前夫吸血多年。（圖／德國倍世提供）

「瑜珈女神」夏米雅2024年6月，遭前夫韓傑儀控訴出軌國民黨大老陳立夫孫子、財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，韓因而被以加重誹謗罪起訴，夏米雅也怒控前夫將她騙來台灣後，生活大小開銷皆由她買單，連與前妻生下的女兒整牙費都要她出，被吸血多年才離婚，卻反遭報復險些社會性死亡，夏米雅也公布自己的血淚歷史，希望社會大眾別再受韓傑儀矇騙。

據了解，夏米雅出生於大陸安徽，大學讀南京藝術學院音樂系後立志當歌手。後來參加安徽衛視《超級偶像》奪冠，被台灣影視大亨楊登魁相中簽下，2014年以歌手身分出道，但演藝生涯並不順利，她此後2年沒有工作，靠著瑜珈走出低谷，她更因神似港星張柏芝，而得到「瑜珈界張柏芝」稱號，而在其陽光開朗的外表下，卻藏著被吸血多年的婚姻生活。

夏米雅在聲明中提到，她25歲時因「什麼都不懂」，遇上當年46歲的韓傑儀苦苦追求，韓聲稱自己在台很有能力，並保證會對她很好，自己被其花言巧語而感動，來台後才發現韓一無所有，結婚前就已負債2000萬，更信用破產，連個人名下都沒有銀行帳戶。

夏米雅來台後得賺錢養家，靠著表演、代言和活動支撐起大小開銷，連房租、韓與前妻女兒整牙、韓自己做假牙（他上排牙齒一顆都沒有）等都要夏米雅掏腰包，韓甚至連車子加油錢、咖啡錢和抽菸錢都向她開口，所幸夏家父母心疼女兒、私下幫助，生活這才得以為繼，夫妻感情也在每天的爭吵中被磨光，雙方於2020年協議離婚。

夏米雅提到，中國2人離婚只要自願即可，根本不知道還需證人，韓聲稱證人只是形式，於是提供韓弟妹的身分證資料要她填上證人欄，韓卻在旁拍照錄影，實則是設下陷阱。

而在離婚後，韓傑儀以「向媒體爆料她曾離婚」來威脅夏米雅，要求她簽下10年經紀約，夏米雅賺的每一分錢都要與韓五五分帳，還多次私吞廠商給夏的續約費、代言費和直播分潤，夏起初被瞞在鼓裡，察覺有異後詢問廠商，這才得知韓傑儀的離譜行徑。

2023年12月，韓傑儀發現陳紹誠與朋友一同送夏米雅回家，認為2人關係匪淺，竟向媒體爆料他們是假離婚，陳紹誠介入2人婚姻，向媒體塑造夏米雅在婚內多次出軌，報導曝光後讓夏米雅遭受多方撻伐，工作大受影響，甚至一度社會性死亡。

▲夏米雅得知韓傑儀離婚後還會潛入其住處，向法院聲請保護令，韓卻在2023年12月帶警察上門並聲稱要「抓姦」。（圖／讀者提供）

而雙方也對簿公堂，韓傑儀向陳紹誠與夏米雅提出侵害配偶權民事訴訟，已遭法院駁回，韓也被以加重誹謗罪起訴，夏米雅則盼生活能恢復平靜，且不再有人被韓傑儀欺騙。

▲韓傑儀向周刊爆料陳紹誠介入他與夏米雅的婚姻，韓日前遭台北地檢依加重誹謗罪起訴。（圖／讀者提供）

韓傑儀回應，陳紹誠的控訴純粹是誣告事件，認為陳明知事實卻故意以周刊為證據提告，而陳有親戚在司法界當高官，案件原先不起訴，卻在他提再議後被起訴，加上周刊記者做偽證，後續則將傳喚該記者作為證人。

至於夏米雅控訴部分，韓傑儀表示，當初夏米雅身無分文來台，他在夏身上花了5、6000萬元，出唱片等宣傳都由自己支付，「難道她要向法官證明，自己帶幾千萬來台灣嗎」，且2人假離婚後仍一同生活，與正常人在一起相處無異，後續則會持續採取法律行動。

