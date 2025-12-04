快訊／涉貪判12年6月！林姿妙遭停職339天　今現身高院拚無罪

記者黃國霖、劉人豪／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪汙，2024年12月31日宜蘭地院一審判有期徒刑12年6月，內政部依《地方制度法》規定，當天即停止林姿妙縣長職務。案經上訴，林姿妙至今（4）日已停職339天，下午現身高院出庭。

▲林姿妙現身高院。（圖／記者黃國霖攝，下同）

宜蘭地檢署於2022年8月23日起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙、張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。

宜蘭地方法院2024年12月31日針對林姿妙貪汙案宣判，依照圖利罪將她判刑7年、褫奪公權6年，另依特殊洗錢罪判刑3年6月、公務員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年。合併應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年，3250萬沒收。

案件上訴，台灣高等法院安排林姿妙4日出庭，林姿妙今下午現身高院，面對媒體詢問「有信心無罪嗎」，林姿妙並未回答，不過身旁友人幫忙點頭回應。