社會 社會焦點 保障人權

南投71歲翁連撞3車逃逸1重傷！熱心民眾霸氣攔停　驚悚影片曝

記者高堂堯、潘鳳威／南投報導

南投市區今(7)日中午12時許發生連環追撞逃逸事故，一名71歲陳姓老翁先後撞上多輛汽、機車，最終被民眾攔下並由警方強制逮捕。事故造成2名騎士受傷，其中一人傷勢嚴重。詳細事故發生原因與經過，警方正進一步釐清中。

▲南投市南崗二路今日發生一起連環追撞肇逃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投市南崗二路今(7)日發生一起連環追撞肇逃案件。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局今日中午12時16分許接獲報案，指稱一輛自小客車在南崗二路上連續追撞多輛機車，且肇事駕駛未下車查看逃逸。警方抵達現場時，發現肇事陳翁因被熱心民眾從後方開車攔下、阻斷去路，但陳翁仍遲遲不願下車。警方最終使用強制力將他拖下車並當場逮捕。

▲▼ 。（圖／記者高堂堯翻攝）

初步調查顯示，71歲陳姓老翁先在南崗二路、祖祠路口擦撞一部路邊停放的自小客車後逃逸，接著行經南崗二路、南陽路口時，又追撞同向行駛、由19歲鄭姓少年騎乘的機車後再度逃逸，最後在南崗二路、民族路口追撞69歲李姓老翁所騎乘的電動機車。所幸有民眾及時從後方駕車攔阻，才成功阻止陳翁繼續肇事。

事故造成鄭姓少年全身多處擦挫傷、李姓老翁則因腦部出血送醫急救中。警方訊後依公共危險罪、過失傷害等罪嫌將陳翁送辦，並將持續釐清肇事原因。

南投分局呼籲，發生交通事故應立即停車並通報處理，切勿心存僥倖逃逸，警方將依法嚴辦，以維護交通秩序與民眾安全。

▲南投市南崗二路今日發生一起連環追撞肇逃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

12/05

南投肇逃交通事故連環追撞逮捕

