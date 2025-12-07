　
政治

曝遭柯文哲嗆「又沒叫妳要做飯」　陳佩琪氣炸「夫妻冷戰半天」

▲陳佩琪煮一桌好料給柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▲陳佩琪煮一桌好料給柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

記者蘇靖宸／台北報導

台北市前市長柯文哲涉入京華城案被北檢依圖利等4罪狀起訴，並被求刑28年6個月。柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，柯曾對她說檢察官林俊言「沒證據也要打死他」的態度，有次一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓他，讓他回嗆「做人無需這樣」。另外，陳佩琪也分享兩人因餐桌有螞蟻而吵架的事，她說當時柯表示「又沒叫妳一定要做飯」，讓她當場氣炸了，但冷戰只持續半天。

陳佩琪7日在臉書表示，最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」， 是的， 每一個人有自己家庭要顧。先生曾跟她說林俊言對他的態度，就是那種沒證據也要打死他，他說有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓他，他直接回嗆：「每一個人都『有某有子』啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦」。

陳佩琪說，話說去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，1、2、3…，前兩天又收到厚厚的一份補充理由訴狀， 已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，大家認為看完這些數百頁的截圖， 要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，32:0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你。

▲陳佩琪7日表示，檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▲陳佩琪7日表示，檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

陳佩琪表示，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了， 還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍， 天馬行空想像一下你貪汙的理由， 然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了，大家看清楚了，這件案子就是：「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」。

話鋒一轉，陳佩琪說， 最近嚴肅的文章多了，今天假期分享輕鬆的螞蟻作亂記。「有天夫妻一起坐下來吃飯聊天，那幾天正逢天氣轉涼，餐桌上經常出現螞蟻搬食物的景象，傳統滅蟻堡都沒用，就拿家裡以前有的蟻膠，用小容器裝些放在餐桌上，結果他看到就一直碎碎唸， 一直碎碎唸，唸個沒完沒了的，說這樣會沾到、不小心會誤食等等，真是有氣，又不是三歲小孩，還誤食？ 螞蟻爬上食物，你要幫忙趕嗎？我越講越大聲，兩人就這樣一言一語，吵了起來， 他還嗆我說又沒叫妳一定要做飯， 我當場氣炸了，那天吃飯後就不再跟他講話了，當然也不煮下一餐了，請他餓了自己到外面打餐去，但冷戰只持續半天」。

陳佩琪表示，「到了晚上，可能肚子餓壞了吧，只好假裝前來跟我討論事情兼報告行蹤，說明天要去哪裡哪裡，我的解讀是跟我和示好啦，順便暗示說他肚子餓了，想吃飯了… 然後我就投降了…然後又去煮了」。

AAA／好想應徵當吉祥物！　可以跟CORTIS團員抱抱

柯文哲稱藍白合別再讓趴數　鄭麗文：一定公平公正選出最強人選

柯文哲稱藍白合別再讓趴數　鄭麗文：一定公平公正選出最強人選

民眾黨前主席柯文哲4日與現任主席黃國昌開直播暢談時事，談到藍白未來合作，柯文哲提到，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，也不要再讓分了，「那個讓3%、6%，那實在太好笑」。國民黨主席鄭麗文今（6日）指出，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，務必要幫在野的力量來選出、提名出最適合跟最強的人選

幕後／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

幕後／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

冬天兩太陽就不冷！柯文哲重回幕前小草嗨　挑撥柯黃謠言不攻自破

冬天兩太陽就不冷！柯文哲重回幕前小草嗨　挑撥柯黃謠言不攻自破

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

柯文哲北檢陳佩琪京華城案林俊言

