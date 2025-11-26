台灣尚勇！一卡通推「TEAM TAIWAN 3D棒球」　熱血球迷必收

▲一卡通公司推出3D棒球一卡通，讓球迷回味奪冠熱血。（圖／一卡通公司提供）



記者許宥孺／高雄報導

2024年世界棒球12強賽，台灣隊打出冠軍驚奇戰役，熱血過程歷歷在目，球迷在場邊聲聲吶喊的「TEAM TAIWAN 」也讓台灣特殊應援文化被世界看見。一卡通公司延續這份熱血棒球魂，以3D棒球造型結合「TEAM TAIWAN」和「台灣尚勇」 經典口號，即日起開放超商預購。

iPASS一卡通推出TEAM TAIWAN《棒球》3D造型一卡通，此款3D造型卡以立體棒球為靈感，結合「TEAM TAIWAN」熱血標誌與「台灣尚勇」經典藍帶，質感與榮耀兼具，握在手裡，彷彿再次感受到球場上那股震耳欲聾的台灣尚勇加油應援聲。用在通勤搭乘、超商支付，它都是生活的好夥伴，更是一份屬於球迷的紀念與驕傲。

一卡通公司指出，「TEAM TAIWAN棒球」3D造型一卡通採用「一卡通PLUS」晶片，可使用「一卡通iPASS MONEY」 APP的「票卡感應機」功能，進行票卡加值服務，並同步查詢卡片餘額及即時交易紀錄，大幅提升便利性。

持卡可搭乘雙北捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及YouBike 2.0等各式大眾運輸工具，實現「一卡通行，暢行全台」的便利體驗，更棒的是，持記名一卡通皆可累積一卡通綠點，一卡通綠點1點相當於1元，可事後折抵交通搭乘與生活繳費交易。

一卡通公司統計，目前一卡通儲值卡發行量已突破 5200萬張，iPASS MONEY 電支用戶超過 720萬人，為全台最多人使用的電子支付品牌，服務範圍橫跨交通、消費、繳費、轉帳四大生活場域。