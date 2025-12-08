　
    • 　
>
社會焦點

技師初步清查！板橋氣爆「1至3F結構損壞」　需至少2周詳細安檢

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，8日凌晨發生嚴重氣爆，造成2、3樓嚴重受損。新北市土木技師公會8日上午派員進入大樓、周遭住家進行清查，發現事發大樓1至3樓有多處結構損壞，需待初步完成清理工作後，再進行詳細分析，預計需2至3周的時間作業。

▲▼ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

▲ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

新北市土木技師公會理事長丘達昌說明，事發過後專業技士除進入事發大樓之外，也前往重慶路對面住宅進行清查，重慶路對面住宅經檢查結果發現，大部分的受損都是氣爆瞬間損傷到窗戶，房屋本身任何沒有破損的問題。

▲▼ 板橋府中商圈定食8氣爆，內部慘況曝光。（圖／新北市府提供，下同）

丘達昌表示，經技師針對事發9層樓高的大樓清查後發現，4樓以上並沒有明顯受損，但1到3樓的部分，初步發現有相當多結構方面的損壞，必須等到清理的工作完成之後，再進去詳細的檢查，並回辦公室裡面進一步分析，評估低樓層損壞的程度會不會影響到整棟大樓的抗震能力，萬一這段時間有地震，會對大樓造成什麼樣的影響。

▲▼板橋定食8餐廳發生氣爆。（圖／記者陳以昇攝）

▲氣爆發生後，周遭馬路滿目瘡痍。（圖／記者陳以昇攝）

丘達昌進一步說明，事發大樓目前4樓以上高樓層暫時可以進出，但因為電梯、供電系統的損壞，使用上非常不便利，建議若有需要進去取用文件之類的物品，是可以進去的，但夜間因為照明不足不適合進去。

丘達昌最後表示，針對整棟大樓的安全，預估將在這2周到3周之內完成詳細的安全檢查，針對整棟建物進行體檢，確認建物本身承重、抗震程度，再對外界進行一次正式的報告。

▲▼ 板橋府中商圈「定食8」氣爆，大樓外牆被炸出一個洞。（圖／翻攝自黃淑君臉書，下同）

▲大樓外牆被炸出一個洞。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／板橋定食8內部慘況曝光！天花板管線炸爛

新北市板橋區府中商圈今(8日)凌晨12時許發生氣爆意外，餐廳「定食8」存放的瓦斯鋼瓶不明原因突然爆炸，波及路過的4女、1男，所幸經送醫治療後皆已出院。而餐廳的內部畫面也曝光，藏在天花板內管線爆出、鋼筋外露，擺設全被炸爛、亂噴，完全看不出原樣是給客人用餐的餐廳，現場一片狼藉。

板橋氣爆！她上廁所驚險逃過「若早一點我就不在了」

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路「1女遭砸傷滿臉血」躺地不起

板橋定食8炸出大洞外觀曝！鋼筋外露、滿地水泥塊

板橋府中商圈氣爆釀5傷　侯友宜：傷者已出院、市府協助求償鄰損

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

抽巧克力冒險工廠4人套票

東森廣場投籃趣，揪團來打球

抽！樂團祭音樂祭門票

全民搶寶 年末大禮 只有這波

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

全聯追劇餅乾大開箱

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

ETtoday攝影棚租借

