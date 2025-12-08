疑瓦斯鋼瓶漏氣釀禍！板橋「定食8」氣爆　受災14人接受安置

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市板橋區府中商圈今（8日）凌晨0時許發生嚴重氣爆意外，位於商圈內的餐廳「定食8」疑因瓦斯鋼瓶漏氣引發爆炸，強大衝擊力瞬間炸毀2樓餐廳內部裝潢，招牌、玻璃、石塊四處噴飛，造成路過的4女1男遭波及受傷。板橋區長陳奇正表示，目前共安置5戶、14人，已協助入住府中商圈附近旅館暫時休息，另已受理29戶完成財損登記，後續將依登記結果，協助受災戶向業者進行求償。

▲板橋「定食8」氣爆，現場滿目瘡痍。（圖／新北市府提供）

消防局指出，事發餐廳並非使用天然瓦斯管線，而是以4支瓦斯鋼瓶串接供氣，分別為3支20公斤、1支16公斤鋼瓶，總重76公斤，尚未超過法定80公斤上限，且上(11)月26日曾完成檢查，管線配置亦符合相關消防法規。初步研判疑似其中一支鋼瓶發生漏氣，導致瓦斯氣體在密閉空間內聚集後引爆，實際氣體漫延路徑與聚集位置，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。

▲氣爆威力驚人，牆體都被炸出大洞，鋼筋明顯外露。（圖／新北市府提供）

新北市長侯友宜上午也趕赴現場勘災，要求相關單位全力釐清事故原因，並協助受災民眾後續安置與求償事宜。板橋區長陳奇正表示，目前共安置5戶、14人，已協助入住府中商圈附近旅館暫時休息，另已受理29戶完成財損登記，後續將依登記結果，協助受災戶向業者進行求償。至於事故責任與詳細肇因，仍待相關單位完成火調報告後釐清。