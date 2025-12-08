53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

▲有民眾拿著53張「各100元」的匯款單報案詐騙，警方火速將53個帳戶全列為警示帳戶，導致一家正常營運的生技公司無辜遭波及，瀕臨倒閉危機。（圖／市議員林祈烽提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議員林祈烽今天在市議會質詢時揭露，有民眾拿著53張「各100元」的匯款單報案詐騙，警方火速將53個帳戶全列為警示帳戶，導致一家正常營運的生技公司無辜遭波及，瀕臨倒閉危機。林祈烽痛批，警方打詐打到錯殺無辜，警示帳戶的列管標準到底在哪？

林祈烽指出，這家無辜的生技公司帳戶被凍結後，客戶貨款匯不進、員工薪水發不出，連支票都險些跳票，公司信用面臨全面崩盤。業者心急如焚地向警方說明，卻只得到「詐騙案太多，可能要等半年才能解管」的冷漠回應，嚇得他們只能四處奔走求援。

▲市議員林祈烽痛批，警方打詐打到錯殺無辜。（圖／記者游瓊華翻攝）



對此，第四分局指出，近期接獲民眾報案，指出其在「抖音」平台看到股票投資廣告，並依對方邀請加入 LINE 投資群組，詐騙集團要求繳交入會費，並提供 53 筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，報案人依指示共將新台幣 5300 元匯入各帳戶後，對方即失聯，所以拿著匯款單據與對話紀錄證明來報案，分局也受理偵辦。

第四分局強調，經查所涉及的53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，所以依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶，進行款項圈存（凍結），防止詐騙款項再被轉移。但依目前資料，已有 5 個帳號（含1法人帳戶、2自然人帳戶）確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能。

此外，警察局長吳敬田也在市議會承諾，會立即檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構的橫向聯繫，力求打詐兼顧精準與民權。