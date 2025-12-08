　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

▲南屯詐騙案。（圖／市議員林祈烽提供）

▲有民眾拿著53張「各100元」的匯款單報案詐騙，警方火速將53個帳戶全列為警示帳戶，導致一家正常營運的生技公司無辜遭波及，瀕臨倒閉危機。（圖／市議員林祈烽提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員林祈烽今天在市議會質詢時揭露，有民眾拿著53張「各100元」的匯款單報案詐騙，警方火速將53個帳戶全列為警示帳戶，導致一家正常營運的生技公司無辜遭波及，瀕臨倒閉危機。林祈烽痛批，警方打詐打到錯殺無辜，警示帳戶的列管標準到底在哪？

林祈烽指出，這家無辜的生技公司帳戶被凍結後，客戶貨款匯不進、員工薪水發不出，連支票都險些跳票，公司信用面臨全面崩盤。業者心急如焚地向警方說明，卻只得到「詐騙案太多，可能要等半年才能解管」的冷漠回應，嚇得他們只能四處奔走求援。

▲市議員林祈烽。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市議員林祈烽痛批，警方打詐打到錯殺無辜。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，第四分局指出，近期接獲民眾報案，指出其在「抖音」平台看到股票投資廣告，並依對方邀請加入 LINE 投資群組，詐騙集團要求繳交入會費，並提供 53 筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，報案人依指示共將新台幣 5300 元匯入各帳戶後，對方即失聯，所以拿著匯款單據與對話紀錄證明來報案，分局也受理偵辦。

第四分局強調，經查所涉及的53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，所以依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶，進行款項圈存（凍結），防止詐騙款項再被轉移。但依目前資料，已有 5 個帳號（含1法人帳戶、2自然人帳戶）確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能。

此外，警察局長吳敬田也在市議會承諾，會立即檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構的橫向聯繫，力求打詐兼顧精準與民權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

10次酒駕罰不怕！醉男騎無牌機車載人闖快速道路　這下關定了

快訊／驚悚！22歲男屏東自首：2年前勒死南投婦棄屍彰化山區

馬防部上士涉洗錢！收60名現役軍人帳號給詐團　羈押禁見獲准

技師初步清查！板橋氣爆「1至3F結構損壞」　需至少2周詳細安檢

新北男喬21萬債務未果　竟持雙鋸怒砍債主！勸架男也遭殃

屏檢招考5名檢察官助理起薪50076　擴大戰力強攻詐騙源頭

快訊／板橋定食8內部慘況曝光！天花板管線炸爛　擺設亂噴淪廢墟

53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

28小時3死！台1線屏東市區3起奪命車禍　建國路兩案不到1公里

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

10次酒駕罰不怕！醉男騎無牌機車載人闖快速道路　這下關定了

快訊／驚悚！22歲男屏東自首：2年前勒死南投婦棄屍彰化山區

馬防部上士涉洗錢！收60名現役軍人帳號給詐團　羈押禁見獲准

技師初步清查！板橋氣爆「1至3F結構損壞」　需至少2周詳細安檢

新北男喬21萬債務未果　竟持雙鋸怒砍債主！勸架男也遭殃

屏檢招考5名檢察官助理起薪50076　擴大戰力強攻詐騙源頭

快訊／板橋定食8內部慘況曝光！天花板管線炸爛　擺設亂噴淪廢墟

53張百元匯款單「變詐騙證據」！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

28小時3死！台1線屏東市區3起奪命車禍　建國路兩案不到1公里

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

【車主持斧攻擊】台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

即／29歲男墜樓亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

更多熱門

相關新聞

小紅書被禁！蔣萬安諷變共產黨　劉世芳：反對警政署打詐？

小紅書被禁！蔣萬安諷變共產黨　劉世芳：反對警政署打詐？

內政部近日宣布封鎖小紅書，引發輿論譁然。台北市長蔣萬安更嗆，反中反到自己變成共產黨。對此，內政部長劉世芳今（7日）表示，台灣是自由民主法治社會，沒有共產黨，處分小紅書是依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條。倒覺得要請教提出這樣論調的人，是反對警政署打擊犯罪？濫用言論自由就像小偷到你家時和他說好，愛拿什麼就拿什麼。

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8

公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

關鍵字：

林祈烽打詐電匯100元

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面