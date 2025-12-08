港務公司擴大徵才釋322個職缺　起薪最高58K

▲台灣港務公司擴大徵才。（圖／港務公司提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣港務公司明年起擴大徵才，職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊工程、土木、機械、法務等18個類科，總計322個名額，起薪最高58,410元，年終獎金最高4.4個月，12月20日至明年1月10日於高雄、台中、基隆及花蓮舉辦招募說明會。

港務公司表示，明年啟動擴大招募，正、備取合計322名，職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職業安全衛生、護理、政風、財務、會計共18個類科。

港務公司指出，服務地點包括基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。助理管理師及助理工程師起薪58,410元、高級事務員及高級技術員起薪49,690元、助理事務員及助理技術員起薪42,830元，年終獎金最高4.4個月。

港務公司表示，今年12月20日至明年1月10日將於高雄、台中、基隆及花蓮陸續辦理「港口續航．未來啟航—台灣港務公司115年度招募說明會」，帶領參與者了解港務工作的專業內容、產業發展方向與職涯藍圖。

港務公司說明，活動中將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享自身經驗，內容包含港務產業的定位、未來展望、人才永續策略，以及真實的工作樣貌，也將安排互動座談、自由問答與即時回饋，協助參與者掌握港務公司的職涯發展機會。

