瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

▲瑞幸咖啡。（圖／視覺中國）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出12月將在台北開首店，有網友表示，看到瑞幸開6萬徵才，但他認為如果被「咖啡圈」的朋友知道自己在瑞幸工作會覺得很丟臉。對此，百萬網紅 Cheap 忍不住吐槽「某種程度上跟『拉麵肥宅』看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像。」

Cheap 在粉專發文，開頭直呼「#咖啡圈是三小？」文中表示，「咖啡圈大概就是，對於星巴克、路易莎這種連鎖品牌通常都會…皺眉頭」，滿嘴哥倫比亞豆的酸值、衣索比亞日曬豆的花香餘韻，「某種程度上跟『拉麵肥宅』看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像」。

他還直接列出咖啡圈鄙視鏈：最底層是瑞幸咖啡（因為立場不對），再來底層是超商咖啡，中低層是星巴克、路易莎，中階則是家裡有秤、有手沖壺的手沖信徒，高階是單品豆狂熱者與烘豆人，頂點則是咖啡競賽選手，「他們鄙視一切，也互相鄙視」。

他也笑稱該篇發文者大概算「中低階外圍人士」，會在文青咖啡廳打卡、看到「藝伎豆」有反應，但真的要講曲線與酸值恐怕講不出來，還補刀一句，「重點是6萬真的很多欸，丟臉啥」。

貼文吸引大批網友共鳴，「我早上喝咖啡、中午奶茶、晚上 ZERO，可樂、半夜喝水，我是哪一圈？」「喝咖啡都能喝出優越感，簡直咖啡種姓制度」、「我都偷廁所除臭咖啡渣回沖，這樣在哪層？」也有人自嘲「平常都喝早餐店咖啡牛奶，海溝級應該有吧」。不少人感慨每個圈都有優越仔，「軍武也有」、「YouTuber圈也有」、「網紅也是。」

更多人則表示喝什麼最舒服最重要，「家裡有全自動義式也喝超商」、「累的時候喝甜的，開工喝黑咖啡，牌子重要嗎？」、「真正需要的是咖啡因，不是階級」。也有人笑稱，「我只吃得起咖啡糖算哪層？」「不喝咖啡的在哪一層？」