跨年卡司「哪個縣市最強？」　一票答案有共識：3大鐵肺歌后集結

▲三大鐵肺歌后將齊聚台東。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

記者曾筠淇／綜合報導

2025年已經準備進入最後一個月，很多縣市都已公布跨年卡司，像台北市就邀請Bii畢書盡與GENBLUE幻藍小熊演出，高雄市找來告五人、八三夭熱唱。就有網友好奇拋問，大家覺得哪個縣市的卡司最強大？話題引起熱議，結果大票人都點名台東！

這名網友在Dcard上，以「今年跨年卡司誰最強」為標題發文拋問，大家覺得哪個縣市的卡司最強大？她個人覺得台東這次的卡司很厲害，居然一次找來張惠妹、A-Lin和玖壹壹。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「A-Lin、阿妹、愛玲三大鐵肺歌后集結也太嗨」、「台東強得沒朋友了」、「我這幾年都看台東，幾乎都實力派歌手」、「台東擠爆了」、「其實這樣看起來好像真的台東最強，雖然台北有我愛的蔡健雅」、「只能台東了，讚爛了」、「有阿妹、A-Lin就是神」、「台東太強了」、「台東每年都超強」。

也有網友表示，「不得不說，身為嘉義人，嘉義今年真的贏麻了」、「嘉義有錢請人了，終於可以在嘉義跨年了」、「這次嘉義可以說是歷年來最熱鬧的」、「決定了，今年看台北跟嘉義的」、「我投幻藍小熊」、「台中+1」、「桃園的」、「桃園跟台東都好頂，台北是不是變弱了」。

▲Solar頌樂將到嘉義陪大家跨年。（圖／嘉義市政府提供）

被最多人點名的2026台東跨年晚會《東！帶我走》，主辦方5日公布卡司，陣容包含張惠妹（aMEI）、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦及SAYA等人。嘉義市也被不少人提到，其此次則邀請MAMAMOO成員Solar頌樂、蕭煌奇等人，其餘卡司之後會陸續揭曉。

另外，台北市10月公布「台北最High新年城-2026跨年晚會」首波卡司，包含Bii 畢書盡、GENBLUE 幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN、U:NUS。「2026台中最強跨年夜」日前公布卡司，包含告五人、麋先生、TRASH、蕭敬騰、動力火車等。桃園卡司包含徐若瑄、陳勢安、蕭秉治等。