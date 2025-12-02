倒數30天跨年！　3生肖財運旺

▲即將迎接跨年。（圖／資料照）



2025年進入倒數，即將迎接2026年。命理專家小孟老師分享，倒數30天跨年！生肖屬「蛇、兔、虎」還有財運，像是屬兔者「突然被加滿電」。

TOP 3：蛇

最後一個月財運會像突然「靈光乍現」一樣，很多原本想不通、看不懂的賺錢方向，突然就變得超清楚。這個月你的創意特別旺，越是別人覺得怪、覺得冷門的點子，你越能從裡面挖到真正的價值。

再加上年底資訊量爆炸，你反而能在混亂裡看出規律，找到比較快、比較聰明的賺錢方式。人際上也會冒出幾個關鍵人物，他們不是給你錢，就是給你機會，甚至一句話就能讓你看到新的收入方向。

TOP 2：兔

此時財運就像突然「被加滿電」一樣，整個人做事更穩、更準，更會抓平衡。這個月你特別容易遇到好機會，像是有人主動介紹工作，人家突然提出合作，或剛好撞見划算的投資資訊，都是那種你不費力卻能帶來實質收入的類型。你越願意接觸人、越願意溝通，錢就越自然流向你。

TOP 1：虎

這個月財運就像被打開升級模式一樣，一路往上衝，你的行動力特別猛，只要看到一點「有賺頭」的跡象，就會立刻出手，反而因為這種不拖不等的態度，先搶到好位置。工作表現也容易被看到，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞都有機會落到你身上。

