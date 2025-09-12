台中養出全國最大垃圾山　議員轟：盧秀燕擺爛7年還在做秀

▲台中大里垃圾掩埋場堆積量達到38.5萬噸，形成一座巨型垃圾山，遠處就能看到垃圾山蹤影，環境問題成為當地居民惡夢。（圖／自由攝影師翁清雅授權提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市大里垃圾掩埋場堆積問題被踢爆後，民進黨市議會黨團今（12）日一大早前往現場會勘，痛批堆積量已達38.5萬噸、全國第一，形成一座「大里垃圾山」，砲轟市長盧秀燕執政7年不僅未解決問題，更讓市民未來可能為此承擔高達130億元的代價。對此，台中市政府環保局發布聲明駁斥，強調相關數據與指控並非事實，並說明文山焚化廠BOT案及垃圾去化長遠規劃，才是治本之道。

▲台中市議會民進黨團今天前往大里垃圾掩埋場勘查，砲轟市長盧秀燕執政7年不僅未解決問題，更讓市民未來可能為此承擔高達130億元的代價。（圖／台中市議會民進黨團提供）



民進黨團指出，大里掩埋場原應作為焚化爐歲修時的短期調節場所，如今卻淪為長期堆置點，完全失去原有功能。議員王立任表示，曾要求「非歲修期間垃圾不進場」，但市府7年來沒有做到過，只見垃圾山越堆越高。更嚴重的是，媒體調查揭露，大里垃圾山若要全面清除，至少需 37 億元；加上文山焚化廠 BOT 案延宕 7 年，建設經費暴增、條件全面退讓，未來將額外多花 93 億元。兩者合計超過 130 億元，等同台中市民被迫買單，承擔市府錯誤決策的代價。

議員江肇國更質疑市府提出的「固體再生燃料（SRF）」方案，認為環保局宣稱每日可處理150噸是「數字膨脹」，因參考外縣市經驗，SRF製程後仍有約五成殘餘物需處理，最終還是會回到掩埋場，無法真正減量。議員張芬郁則批評，盧秀燕已12天未正面回應垃圾問題，卻忙著到台北作秀，要求市長與環保局長應為此向市民公開道歉。

▲台中市環保局回應，環保局強調，掩埋場是焚化廠歲修時的必要調度管道，採「有進有出」，並已採取覆蓋、噴灑除臭劑等措施，維護周邊環境。（圖／記者游瓊華翻攝）



面對綠營的猛烈砲火，台中市環保局回應，大里掩埋場並未滿載，若以汰舊換新處理費用每噸1066元計算，處理費用約4.1億元，並非外界所稱的37億元。環保局強調，掩埋場是焚化廠歲修時的必要調度管道，採「有進有出」，例如去年起已將約2.8萬噸垃圾運回焚化廠處理，並已採取覆蓋、噴灑除臭劑等措施，維護周邊環境。

針對文山焚化廠BOT案，環保局表示，新BOT案將使每日垃圾處理量從600噸提升至900噸，發電效率由15%提升至25%以上，空污排放也將大幅降低。環保局指出，市府無須一次性編列鉅額預算，僅需編列垃圾處理費，且單價與其他縣市相比屬合理範圍，30年後廠房更將歸市府所有。環保局補充，預期最快118年首座新爐即可完工，屆時台中市的垃圾處理效能將大幅提升。