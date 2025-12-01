不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

▲美國勞工統計局預測未來10年成長最迅速的10大職業。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國勞工統計局（BLS）最新報告揭露未來10年成長最迅速的10大職業，其中風力發電機技師、太陽能板安裝員分別以50%和42%占據前2名，而執業護理師及醫師助理不僅上榜，年薪中位數甚至突破新台幣400萬元。

CNBC報導，儘管與過去10年相比，美國工作機會成長放緩，但2024至2034年仍預計新增520萬個工作機會，總就業人數預計成長3.1%。

根據報告，未來10年成長最迅速的產業是醫療保健與社會援助（8.4%）與專業科學技術服務（7.5%），而在這些產業類別之中，成長最迅速的職業群體為醫療保健支援人員（12.4%），例如執業護理師與醫師助理，以及電腦及數學相關職位（10.1%），例如數據科學家與資料安全分析師。



勞工統計局分部主管克魯奇（Emily Krutsch）解釋，美國人口老化是推動醫療保健產業快速成長的主因，隨著AI科技興起，電腦與數學職缺也將變得日益重要，「涉及開發、測試和實施此類工具的職位上，就業成長將有所提升。」由於研發系統與工具保護資料的需求更大，資料安全分析師的職缺也預期成長。

值得注意的是，雖然風力發電機技師與太陽能板安裝員成長率最高，但2者合計僅新增不到2萬個職缺，「高成長率不等於大量工作機會」，部分職業規模原本就很小。

▼加州聖地牙哥工人正裝設太陽能板。（圖／路透）

美國未來10年就業成長最快速的10大職業

1、風力發電機技師

成長率：50%

2024年年薪中位數：6萬2580美元（約新台幣196.7萬元）

2034年預估新增職缺數：6800個

2、太陽能板安裝員

成長率：42%

2024年年薪中位數：5萬1860美元（約新台幣163萬元）

2034年預估新增職缺數：1.2萬個

3、執業護理師

成長率：40%

2024年年薪中位數：12萬9210美元（約新台幣406萬元）

2034年預估新增職缺數：12萬8400個

4、資料科學家

成長率：34%

2024年年薪中位數：11萬2590美元（約新台幣354萬元）

2034年預估新增職缺數：8萬2500個

▼美國醫療保健產業被預期成長迅速。（示意圖／CFP）



5、資訊安全分析師

成長率：29%

2024年年薪中位數：12萬4910美元（約新台幣392萬元）

2034年預估新增職缺數：5萬2100個



6、醫療與健康服務管理人員

成長率：23%

2024年年薪中位數：11萬7960美元（約新台幣371萬元）

2034年預估新增職缺數：14萬2900個

7、物理治療師助理

成長率：22%

2024年年薪中位數：6萬5510美元（約新台幣206萬元）

2034年預估新增職缺數：2萬4500個

▼資料安全相關產業也被看好。（示意圖／CFP）



8、精算師

成長率：22%

2024年年薪中位數：12萬5770美元（約新台幣395萬元）

2034年預估新增職缺數：7300個

9、企業營運分析師

成長率：21%

2024年年薪中位數：9萬1290美元（約新台幣287萬元）

2034年預估新增職缺數：2萬4100個

10、醫師助理

成長率：20%

2024年年薪中位數：13萬3260美元（約新台幣419萬元）

2034年預估新增職缺數：3萬3200個