南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

▲南投市3座親子公園同日同時開幕啟用。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市近年推動「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，南投市長張嘉哲多次北上向中央單位，積極爭取2800萬元經費，陸續打造多座全新親子遊憩公園；市民公園、平山公園與自強公園在1日同一天啟用、同步開放，象徵南投朝向「最棒親子城市」的願景邁出堅實一步。

市公所「三場連線開幕儀式」於1日登場，邀請社區居民、地方團體與親子家庭共同參與，每座公園皆設置嶄新的遊具，包括繩索攀岩、溜滑梯、盪鞦韆、飛碟輪盤等趣味設施，一旁也設有家長休息區與長者體健設施，打造老中青共融、世代共享的友善空間；開幕當天更特別邀請街頭藝人帶來氣球秀與互動表演，為活動增添熱鬧氣氛。

張嘉哲表示，上任以來即將改善市內公共空間視為優先目標，除例行清潔與除草維護，也多次親赴台北向中央部會親自說明公園改善計畫；在市公所團隊共同努力下，南投市共爭取到約2800萬元補助，針對市民、平山、成功、自強、永豐及中山等公園進行全面改善，目前多座公園已陸續完工啟用。

市公所指出，三座公園的啟，展現該所在城市規劃與公共建設上的用心，希望讓居民能在家門口享受綠意與快樂；備受期待的中山公園「親水遊憩設施」目前也正如火如荼施工中，完工後將成為南投市首座結合親水空間的公園，為市民與孩童提供夏季消暑玩水的全新去處。