揭開731部隊殘暴黑匣子！　金成民27年往返日本「追索」歷史鐵證

▲侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民，多年來奔走日本蒐集731部隊的證據。（圖／翻攝 ）

記者任以芳／綜合報導

90年前，日本侵華日軍第七三一部隊（簡稱731部隊）在中國以研究防治疾病和飲水淨化為名，實則進行殘酷的活人實驗，對中國人、朝鮮人、蘇聯人等多國戰俘施以人體試驗，研發並生產細菌武器。由於當時的日軍以嚴苛命令封鎖資訊，這些秘密幾乎被帶入墳墓，直到1998年，一位中國人金成民開始跨國追索，27年來深入挖掘731部隊隱藏的歷史黑暗，讓那些被嚴密封鎖的活人體實驗和細菌戰罪證逐漸浮出水面。

大陸官媒《環球時報》今（12）日釋出獨家專訪侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民，他過去27年間30多次赴日取證，堅持向731部隊原成員追問歷史真相，並走訪國內130多名勞工、受害者及其家屬，甚至赴美、俄等國搜集資料。

是什麼樣動力讓他堅持到底？金成民提及，「30多年過去了，我依然記得在北京舉行的一場中日學術研討會上，一名日本專家語氣溫和地說：你們都忘記了，我們還能記得嗎？」他的意思是，挨打的人都已遺忘，難道打人的還要一直記著？

這句話刺痛了他。不過，在他聽來，這更像一句「忠告」。這句話成為他數十年堅守的動力之一，成為中國首位發現核心罪證「特別移送檔案」的學者，首創對731受害者進行法律公證。

金成民解釋，當年加害者撤退時刻意隱瞞罪行，跨國取證成為唯一途徑。自1998年啓動跨國追索以來，他留存了423個小時的影像資料，成為731部隊原成員最後的罪證控訴。隨著親歷者陸續離世，這些資料已成為寶貴的歷史遺存。

金成民指出，日本社會及政府整體偏右，對731部隊罪行的態度抵賴否認，現存原成員僅約4人，且均已九十多歲。歷史見證者的逐漸消逝，正是右翼希望借此篡改歷史的溫床。「我們對歷史記憶的搶救是一場與時間的賽跑。」他強調，跨國取證與法律公證迫在眉睫。

▲孕婦被731部隊解剖大喊：放過我的孩子(731陳列館)。（圖／翻攝微博）

研究中，金成民發現了731部隊人體實驗核心證據「特別移送檔案」和人體凍傷試驗資料，為反駁日本政府及右翼的否認提供鐵證。對於731部隊罪行的定性，他說，「這不僅是一場屠殺，而是人類歷史上空前的醫學犯罪，是以細菌武器為手段的大規模殺傷性犯罪，與化學武器、核武器並列。」

撤退時的「無害化處理」則是消滅受害者肉體、抹去名字、焚燒屍體、代號指代實驗報告的全面掩蓋。這不僅剝奪了受害者作為人的基本屬性，更是對生命與良知的褻瀆。

除了核心軍醫外，金成民還接觸到該部隊的司機、憲兵及「少年隊」隊員，欲以他們證言駁斥「731是幾個醫學狂人的個人行為」說法。他指出，這是自上而下、有組織、成體系的國家犯罪，責任不可推卸。與此同時，許多731部隊高級軍官回國後改名換姓，在大學、研究所或大企業任職，有的甚至成為校長、所長或教授。

▲央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

近期大陸電影《731》將於9月18日上映，從平民視角揭露日軍在平房區的反人類暴行。同時，2025年7月7日，731罪證陳列館首次公開原部隊成員胡桃澤正邦83分鐘口述，供述731部隊進行人體解剖、細菌實驗及實施細菌戰等罪行，承認他解剖過300多人，詳述「馬路大」（被實驗者——編者注）被當作實驗材料的殘酷現實。這些「活證據」以加害者視角揭露了日本軍國主義的反人類暴行。

金成民坦言，直面歷史的日本人已是少數派。27年跨國追索過程中，日本社會研究團體和部分731原成員的忏悔成為他堅持的力量。1945年僅14歲被徵召的「少年隊」成員清水英男，2024年重返731舊址，公開忏悔謝罪，強化罪行證據鏈。

「他回國後遭遇家人反對、社會孤立，日本右翼稱他為『日本人的敵人』，甚至咒罵其『不該活在世上』。」金成民說，「我們不應讓這些直面歷史的人被遺忘。」另外，在接觸的731部隊成員中，僅不到30人願意完成取證，過程充滿艱辛。

有些人拒絕見面，有些沉默不語，甚至只對日本人說，唯獨少數人臨終前吐露真相。坦白成為一種解脫，例如曾參與運送一對蘇聯母女去毒氣室的鈴木進，金成民一共登門拜訪三次，到最後他吐露自己做的罪行。

▲清水英男坦承自己參與罪行。（圖／翻攝自微博）

位於哈爾濱平房區的731部隊舊址東側，是一座矩形黑灰色建築，也就是侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。金成民說，731部隊罪證陳列館設計靈感來自飛機黑匣子，被稱為「黑盒」，是層層加密的罪惡檔案。整個展館就像一本層層加密的卷宗，參觀其中如同打開記錄罪惡的歷史檔案。

2022年12月13日，在第九個國家公祭日到來之際，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館改陳工程完工。2萬多件（頁）新遺物、新檔案、新史料首次展出。一件件物證，為731部隊進行人體實驗、研制細菌武器和實施細菌戰再添新鐵證，揭露著諸如真空缺氧、人獸雜交等種種突破人性底線的骯髒實驗。

陳列館也重現戰後美國與日本交易731部隊檔案資料的場景，直觀展現出美國在這一歷史事件中扮演的不光彩角色。「他們以國家安全戰略為藉口，單方面掌控並操縱731部隊的戰後資料。」金成民說，而日本作為掩蓋歷史真相的一方，不僅對戰後認定的罪證進行銷毀和處理，還始終以防範、躲藏、回避、曖昧、否定等態度對待這段歷史。

「實際上，長久以來，願意揭開這只『黑匣子』、直面歷史真相的人並不多。」如今，金成民的最大心願之一，就是推動731部隊遺址成功申報世界遺產，這是世界戰爭史上規模最大、保存最為完整的細菌戰遺址群，其意義得到了國內外專家學者的普遍認可，理應成為世界反法西斯教育基地，警示後人勿忘歷史、珍惜和平。