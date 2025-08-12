　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

揭開731部隊殘暴黑匣子！　金成民27年往返日本「追索」歷史鐵證

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民，多年來奔走日本蒐集731部隊的證據。（圖／翻攝 ）

 記者任以芳／綜合報導

90年前，日本侵華日軍第七三一部隊（簡稱731部隊）在中國以研究防治疾病和飲水淨化為名，實則進行殘酷的活人實驗，對中國人、朝鮮人、蘇聯人等多國戰俘施以人體試驗，研發並生產細菌武器。由於當時的日軍以嚴苛命令封鎖資訊，這些秘密幾乎被帶入墳墓，直到1998年，一位中國人金成民開始跨國追索，27年來深入挖掘731部隊隱藏的歷史黑暗，讓那些被嚴密封鎖的活人體實驗和細菌戰罪證逐漸浮出水面。

大陸官媒《環球時報》今（12）日釋出獨家專訪侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民，他過去27年間30多次赴日取證，堅持向731部隊原成員追問歷史真相，並走訪國內130多名勞工、受害者及其家屬，甚至赴美、俄等國搜集資料。

是什麼樣動力讓他堅持到底？金成民提及，「30多年過去了，我依然記得在北京舉行的一場中日學術研討會上，一名日本專家語氣溫和地說：你們都忘記了，我們還能記得嗎？」他的意思是，挨打的人都已遺忘，難道打人的還要一直記著？

這句話刺痛了他。不過，在他聽來，這更像一句「忠告」。這句話成為他數十年堅守的動力之一，成為中國首位發現核心罪證「特別移送檔案」的學者，首創對731受害者進行法律公證。

金成民解釋，當年加害者撤退時刻意隱瞞罪行，跨國取證成為唯一途徑。自1998年啓動跨國追索以來，他留存了423個小時的影像資料，成為731部隊原成員最後的罪證控訴。隨著親歷者陸續離世，這些資料已成為寶貴的歷史遺存。

金成民指出，日本社會及政府整體偏右，對731部隊罪行的態度抵賴否認，現存原成員僅約4人，且均已九十多歲。歷史見證者的逐漸消逝，正是右翼希望借此篡改歷史的溫床。「我們對歷史記憶的搶救是一場與時間的賽跑。」他強調，跨國取證與法律公證迫在眉睫。

▲▼孕婦被731解剖大喊放過我的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲孕婦被731部隊解剖大喊：放過我的孩子(731陳列館)。（圖／翻攝微博）

研究中，金成民發現了731部隊人體實驗核心證據「特別移送檔案」和人體凍傷試驗資料，為反駁日本政府及右翼的否認提供鐵證。對於731部隊罪行的定性，他說，「這不僅是一場屠殺，而是人類歷史上空前的醫學犯罪，是以細菌武器為手段的大規模殺傷性犯罪，與化學武器、核武器並列。」

撤退時的「無害化處理」則是消滅受害者肉體、抹去名字、焚燒屍體、代號指代實驗報告的全面掩蓋。這不僅剝奪了受害者作為人的基本屬性，更是對生命與良知的褻瀆。

除了核心軍醫外，金成民還接觸到該部隊的司機、憲兵及「少年隊」隊員，欲以他們證言駁斥「731是幾個醫學狂人的個人行為」說法。他指出，這是自上而下、有組織、成體系的國家犯罪，責任不可推卸。與此同時，許多731部隊高級軍官回國後改名換姓，在大學、研究所或大企業任職，有的甚至成為校長、所長或教授。

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

近期大陸電影《731》將於9月18日上映，從平民視角揭露日軍在平房區的反人類暴行。同時，2025年7月7日，731罪證陳列館首次公開原部隊成員胡桃澤正邦83分鐘口述，供述731部隊進行人體解剖、細菌實驗及實施細菌戰等罪行，承認他解剖過300多人，詳述「馬路大」（被實驗者——編者注）被當作實驗材料的殘酷現實。這些「活證據」以加害者視角揭露了日本軍國主義的反人類暴行。

金成民坦言，直面歷史的日本人已是少數派。27年跨國追索過程中，日本社會研究團體和部分731原成員的忏悔成為他堅持的力量。1945年僅14歲被徵召的「少年隊」成員清水英男，2024年重返731舊址，公開忏悔謝罪，強化罪行證據鏈。

「他回國後遭遇家人反對、社會孤立，日本右翼稱他為『日本人的敵人』，甚至咒罵其『不該活在世上』。」金成民說，「我們不應讓這些直面歷史的人被遺忘。」另外，在接觸的731部隊成員中，僅不到30人願意完成取證，過程充滿艱辛。

有些人拒絕見面，有些沉默不語，甚至只對日本人說，唯獨少數人臨終前吐露真相。坦白成為一種解脫，例如曾參與運送一對蘇聯母女去毒氣室的鈴木進，金成民一共登門拜訪三次，到最後他吐露自己做的罪行。

▲▼孕婦被731解剖大喊放過我的孩子。（圖／翻攝自微博）

▲清水英男坦承自己參與罪行。（圖／翻攝自微博）

位於哈爾濱平房區的731部隊舊址東側，是一座矩形黑灰色建築，也就是侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。金成民說，731部隊罪證陳列館設計靈感來自飛機黑匣子，被稱為「黑盒」，是層層加密的罪惡檔案。整個展館就像一本層層加密的卷宗，參觀其中如同打開記錄罪惡的歷史檔案。

2022年12月13日，在第九個國家公祭日到來之際，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館改陳工程完工。2萬多件（頁）新遺物、新檔案、新史料首次展出。一件件物證，為731部隊進行人體實驗、研制細菌武器和實施細菌戰再添新鐵證，揭露著諸如真空缺氧、人獸雜交等種種突破人性底線的骯髒實驗。

陳列館也重現戰後美國與日本交易731部隊檔案資料的場景，直觀展現出美國在這一歷史事件中扮演的不光彩角色。「他們以國家安全戰略為藉口，單方面掌控並操縱731部隊的戰後資料。」金成民說，而日本作為掩蓋歷史真相的一方，不僅對戰後認定的罪證進行銷毀和處理，還始終以防範、躲藏、回避、曖昧、否定等態度對待這段歷史。

「實際上，長久以來，願意揭開這只『黑匣子』、直面歷史真相的人並不多。」如今，金成民的最大心願之一，就是推動731部隊遺址成功申報世界遺產，這是世界戰爭史上規模最大、保存最為完整的細菌戰遺址群，其意義得到了國內外專家學者的普遍認可，理應成為世界反法西斯教育基地，警示後人勿忘歷史、珍惜和平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：應為噁心違法行徑道歉
郭雪芙師妹成新一代內衣女神！魔鬼身材曝光
普發1萬10月底能如期發？　卓榮泰坦言有困難
賴清德慘了！美媒分析「2原因」共和黨疏遠台灣
楊柳閃過護國神山「南台灣一片紫爆」　5地區12小時雨彈猛炸
食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」
楊柳「全台風雨時程」曝！北部也有感
會見黃國昌！蔣萬安表態支持核三延役　「這句」巧妙提起李四川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球首隻「機器藏羚羊」曝光　成功偽裝混入羊群「零干擾觀測」

打水仗感染「食腦蟲」　陸男童搶救一個月病逝

林毅夫《人民日報》撰文：習近平經濟思想是引領未來的科學理論

揭開731部隊殘暴黑匣子！　金成民27年往返日本「追索」歷史鐵證

2025英仙座流星雨　陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

陸上半年新設立經營實體逾1300萬戶　民企新增434.6萬戶、外企3.3萬戶

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

全球首隻「機器藏羚羊」曝光　成功偽裝混入羊群「零干擾觀測」

打水仗感染「食腦蟲」　陸男童搶救一個月病逝

林毅夫《人民日報》撰文：習近平經濟思想是引領未來的科學理論

揭開731部隊殘暴黑匣子！　金成民27年往返日本「追索」歷史鐵證

2025英仙座流星雨　陸專家曝：22時前為小朋友觀測最佳時間點

陸上半年新設立經營實體逾1300萬戶　民企新增434.6萬戶、外企3.3萬戶

中美再次暫停實施相互24%關稅90天　全球短期進出口成本壓力緩解

陸時隔6年修訂「黨校工作條例」　新增「國辦高校」黨委應設立黨校

調整對美28家企業出口管制措施　陸商務部：8/12起暫緩或停止限制

斯德哥爾摩共識出爐！　中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

張國煒可拿到160億股利了！法官限期「最快八、九月」給付

曾經的第三大黨　台聯24周年黨慶宣布更名、改走右派路線

首位SOD台女優遭罵「在台厭男在日被X」！　霸氣反擊被讚爆

成龍71歲領終身成就獎！霸氣宣告：我還能打　穿唐裝現身盧卡諾影展嗆好萊塢

全球首隻「機器藏羚羊」曝光　成功偽裝混入羊群「零干擾觀測」

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

高雄港與加拿大納奈莫港締結姊妹港　營運、港安與數位資通合作

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

被爆料喊通法寺住持「老公」林岱樺嗆追殺　檢：無法評論

2年前未發現罹食道癌…方文琳拍戲喝酒來真的！白冰冰帶高粱現身

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

大陸熱門新聞

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

8歲陸童當「榜一大姐」！家長戶頭剩50元

水果被嫌賣太貴　百果園老董：教育消費者

女子為避雨進彩券行竟「刮中416萬元」

票房破22億！南京照相館取材日軍真實罪證

陸夫妻離婚原因超扯！被網友痛罵「雞蛋男」

台灣人遊內蒙古：放下成見交流　彼此距離沒想像中遙遠

花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」 假裝同事、假裝老闆都來了

代孕機器人」傳一年內問世 可十月懷胎完成受孕分娩全過程

斯德哥爾摩共識出爐！ 中美再次暫停實施相互加徵關稅24％

兩岸青年藝術交流營　原住民歌舞「慶豐收」畫下句點

八旬翁深山走失　狗守護直至獲救

陸宣布調整對美28家企業出口管制措施

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

更多熱門

相關新聞

莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

今天是（7日）「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」）88周年紀念日，1937年7月7日晚，駐紮在北平（今北京）宛平城外的日軍以一名士兵「失蹤」為藉口，要求進入宛平城搜查，遭到我國軍嚴詞拒絕後，日軍隨即開火挑釁，此事件被視為中國抗日戰爭全面爆發的起點。我抗日英雄吉星文在盧溝橋事變爆發後，組建「大刀隊」，積極抗擊日軍，在抗戰初期鼓舞了士氣，此後中國也陷入長達八年血淚抗戰。

談七七事變　朱立倫批賴清德「亂台十講」曲解歷史

談七七事變　朱立倫批賴清德「亂台十講」曲解歷史

七七事變88周年　徐巧芯批賴清德靜悄悄

七七事變88周年　徐巧芯批賴清德靜悄悄

解剖300人!　「首曝光」日731部隊罪證

解剖300人!　「首曝光」日731部隊罪證

對岸搶抗戰80年話語權？　顧立雄酸：中共沒辦法打還沒出生的戰爭

對岸搶抗戰80年話語權？　顧立雄酸：中共沒辦法打還沒出生的戰爭

關鍵字：

七七事變七三一部隊反人類罪行歷史真相活體細菌金成民

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

快訊／楊柳05：30發海警　估午後發陸警

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

楊柳快閃台灣　發生1情況對南部殺傷力更強

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面