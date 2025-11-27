對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／閔文昱報導

PTT上有網友日前以「為什麼台灣主流手遊都變對岸的了？」為題發文，表示近年無論是手遊營收榜，或討論度最高的作品，幾乎都被中國遊戲公司包辦，包括米哈遊、庫洛、網易的《逆水寒》都能引發大量回應。他坦言自己雖然多是「雲玩家」，但體感上確實明顯感受到「對岸手遊成為台灣市場主流」的現象，因此好奇原因何在。

貼文引發熱烈討論，許多網友直言關鍵其實很簡單，「打不過啊，還有啥理由」、「人家有預算、產品品質高，市場自然會選」、「不只台灣，日本一堆人也改玩中國手遊」。也有人點出主因是中國大廠投入金額動輒天文數字，台灣公司根本不可能砸出同等規模，導致作品品質差距越拉越大。

不少鄉民則以近期爆紅的《逆水寒》為例，認為其畫面品質、雙平台流暢度、福利與回饋制度都極具吸引力，「逆水寒回流玩家發言：福利好到想回坑」、「1:1返利直接屌打一堆遊戲」。有人補充，由於MMO重視社交與熱度，只要人口基數高、推薦強度大，就很容易在台灣形成主流。

也有網友從市場結構分析，直言台灣廠商多年來「偏向代理、而非研發」，因為代理遊戲較穩賺、不需要投入巨額資本；久而久之，本土大作愈來愈少，玩家自然被國外與中國作品吸走。有內行人無奈指出，「台灣手遊除了娛樂城你還能玩什麼，沒得選」、「當年發現代理比較好賺，就再也沒辦法回去」。

事實上，台灣遊戲產業近年也面臨規模小、市場有限以及國際競爭激烈等問題。台灣遊戲產業振興會理事長劉信曾指出，台灣手遊市場雖排名全球前10，但約7成以上遊戲都來自國際，真正本土開發比例少之又少，期待政府能從人才與國際政策面加強競爭力。