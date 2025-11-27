　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／閔文昱報導

PTT上有網友日前以「為什麼台灣主流手遊都變對岸的了？」為題發文，表示近年無論是手遊營收榜，或討論度最高的作品，幾乎都被中國遊戲公司包辦，包括米哈遊、庫洛、網易的《逆水寒》都能引發大量回應。他坦言自己雖然多是「雲玩家」，但體感上確實明顯感受到「對岸手遊成為台灣市場主流」的現象，因此好奇原因何在。

貼文引發熱烈討論，許多網友直言關鍵其實很簡單，「打不過啊，還有啥理由」、「人家有預算、產品品質高，市場自然會選」、「不只台灣，日本一堆人也改玩中國手遊」。也有人點出主因是中國大廠投入金額動輒天文數字，台灣公司根本不可能砸出同等規模，導致作品品質差距越拉越大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友好奇，為何台灣主流手遊都變成對岸的？（圖／翻攝自PTT）

▲有網友好奇，為何台灣主流手遊都變成對岸的？（圖／翻攝自PTT）

不少鄉民則以近期爆紅的《逆水寒》為例，認為其畫面品質、雙平台流暢度、福利與回饋制度都極具吸引力，「逆水寒回流玩家發言：福利好到想回坑」、「1:1返利直接屌打一堆遊戲」。有人補充，由於MMO重視社交與熱度，只要人口基數高、推薦強度大，就很容易在台灣形成主流。

也有網友從市場結構分析，直言台灣廠商多年來「偏向代理、而非研發」，因為代理遊戲較穩賺、不需要投入巨額資本；久而久之，本土大作愈來愈少，玩家自然被國外與中國作品吸走。有內行人無奈指出，「台灣手遊除了娛樂城你還能玩什麼，沒得選」、「當年發現代理比較好賺，就再也沒辦法回去」。

事實上，台灣遊戲產業近年也面臨規模小、市場有限以及國際競爭激烈等問題。台灣遊戲產業振興會理事長劉信曾指出，台灣手遊市場雖排名全球前10，但約7成以上遊戲都來自國際，真正本土開發比例少之又少，期待政府能從人才與國際政策面加強競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

快訊／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂：無法控制

半數兒少陷情緒困擾！純德小學攜淡大　研究生駐校「一對一」心理支持

玩交友軟體「一公布職業」男生就發情！空姐心累：真的很解

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

快訊／花蓮深夜23:12有感地震　預估震度3級以上

台鐵旅客車上亂噴滅火器「滿地粉末」　警上車逮人

日本獨旅「Google翻譯小本本」被兄弟挖出　老司機洗版：超實用

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂：無法控制

半數兒少陷情緒困擾！純德小學攜淡大　研究生駐校「一對一」心理支持

玩交友軟體「一公布職業」男生就發情！空姐心累：真的很解

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

最美營養師曬火辣沐浴片！鏡面反射她性感曲線9萬人搶看

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭「殘酷真相」：根本沒得選

快訊／宏福苑五級火「不排除刑案」！香港保安局：燃燒速度異常

抓包賴清德「2027攻台」改內文　黃揚明：當讀稿機總比製造麻煩好

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖「煙囪效應」+強風致災

命喪宏福苑惡火！37歲消防員「面部燒黑」同袍淚悼：收工了兄弟

Google「挑戰輝達」搶走客戶大訂單　1公司反成最大贏家

蔣萬安不加碼發現金總預算遭擱置　民進黨團：溝通之門隨時敞開

【撞到狂冒煙】大貨車疑闖紅燈！ 小貨車攔腰撞上

生活熱門新聞

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

即／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

沒了陸客！一票遊日台人「開戰台灣奧客」　日人吐真實心聲

疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撂30流氓堵我！還原過程

不工作「這個月爽領5萬」　天選幸運兒嗨喊：謝謝政府

日本獨旅「Google翻譯小本本」被挖出　老司機：超實用

全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

好市多保暖神衣「買給妻原價4199元」　他愣見：打到骨折

更多熱門

相關新聞

AI工具讓你免費用！？

AI工具讓你免費用！？

近年AI服務快速普及，各國電信業者紛紛尋找與科技巨頭合作的機會。當ChatGPT、Google、Perplexity等公司選擇在印度大規模推出「免費一年」AI 服務後，這場由科技巨頭主導的市場競爭瞬間升溫。

Super Junior D&E現身《逆水寒》

Super Junior D&E現身《逆水寒》

中信銀8月信用卡爆刷669.5億稱冠　台新銀新卡友超車北富銀

中信銀8月信用卡爆刷669.5億稱冠　台新銀新卡友超車北富銀

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

陸17家重點車企承諾「帳期不超過60天」　

陸17家重點車企承諾「帳期不超過60天」　

關鍵字：

台灣手遊中國遊戲逆水寒遊戲產業市場競爭

讀者迴響

熱門新聞

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

香港大樓火警　受災居民：完全沒聽到警鈴

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

即／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

台積電提告羅唯仁「新工作飛了」？曲博揭關鍵

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面