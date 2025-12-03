不捨！風雨無阻「導護爺爺」公車摔倒昏迷　全校師生集氣

▲84歲潘姓老翁疑因公車剎車摔倒上一度命危，他是學校資深導護志工，校方聽聞消息相當不捨。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市2日發生一起令人心疼的意外！一名84歲的潘姓老翁搭乘豐原客運時，疑因司機緊急煞車，導致他重摔在車廂內，當場失去呼吸心跳，情況一度危急。經緊急送醫搶救後，雖已恢復生命跡象，但仍在加護病房與死神拔河。潘翁是東勢區新盛國小師生口中、風雨無阻守護學童的「導護爺爺」，消息傳開後，令全校師生及家長都感到萬分不捨。

意外消息傳回新盛國小，校方隨即在家長與志工群組發起集氣活動，期盼能匯集眾人的祝福，幫助潘爺爺度過難關。校方表示，近日將利用全校集合的機會，號召所有學生一同為他祈福。

新盛國小校長譚至晳談及潘爺爺時，語氣滿是敬佩與不捨。他表示，潘爺爺雖然已84歲高齡，但先前仍堅持每天到校站導護，直到勤務結束才離開。後來是校方考量他年事已高，多次勸說下，他才「妥協」改為兩天來一次。但最令人感動的是，每次勤務結束後，他總會謙遜地向所有志工夥伴一一道謝才離開，溫暖的身影深植人心。

據東勢分局警方表示，獲報後趕抵現場，潘男因傷勢嚴重一度命危，所幸經救護員處置後送醫，已恢復呼吸心跳。駕駛公車的42歲謝姓司機酒測值為0，並無酒駕。初步判斷是司機緊急煞車導致意外，至於詳細的肇事原因與責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。