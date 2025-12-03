　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不捨！風雨無阻「導護爺爺」公車摔倒昏迷　全校師生集氣

▲▼台中男子公車上一度命危，竟是司機急剎跌倒。（圖／民眾提供）

▲84歲潘姓老翁疑因公車剎車摔倒上一度命危，他是學校資深導護志工，校方聽聞消息相當不捨。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市2日發生一起令人心疼的意外！一名84歲的潘姓老翁搭乘豐原客運時，疑因司機緊急煞車，導致他重摔在車廂內，當場失去呼吸心跳，情況一度危急。經緊急送醫搶救後，雖已恢復生命跡象，但仍在加護病房與死神拔河。潘翁是東勢區新盛國小師生口中、風雨無阻守護學童的「導護爺爺」，消息傳開後，令全校師生及家長都感到萬分不捨。

意外消息傳回新盛國小，校方隨即在家長與志工群組發起集氣活動，期盼能匯集眾人的祝福，幫助潘爺爺度過難關。校方表示，近日將利用全校集合的機會，號召所有學生一同為他祈福。

新盛國小校長譚至晳談及潘爺爺時，語氣滿是敬佩與不捨。他表示，潘爺爺雖然已84歲高齡，但先前仍堅持每天到校站導護，直到勤務結束才離開。後來是校方考量他年事已高，多次勸說下，他才「妥協」改為兩天來一次。但最令人感動的是，每次勤務結束後，他總會謙遜地向所有志工夥伴一一道謝才離開，溫暖的身影深植人心。

據東勢分局警方表示，獲報後趕抵現場，潘男因傷勢嚴重一度命危，所幸經救護員處置後送醫，已恢復呼吸心跳。駕駛公車的42歲謝姓司機酒測值為0，並無酒駕。初步判斷是司機緊急煞車導致意外，至於詳細的肇事原因與責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

快訊／回家了！退休校長登玉山後四峰意外死亡　遺體今吊掛下山

輕豪宅地板、沙發慘被狗尿「長期醃漬」　臭味破表10倍房東崩潰

獨／角頭前任火力全開！殯葬蔡依林嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

警執勤鳴笛穿越紅燈！女騎士不肯讓直直撞過來　2人倒地受傷

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬　車手取款被逮

戰酒店指定前妻坐檯敘舊情！醉後撿屍開房拍裸照　女崩潰：太無情

不捨！風雨無阻「導護爺爺」公車摔倒昏迷　全校師生集氣

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

快訊／回家了！退休校長登玉山後四峰意外死亡　遺體今吊掛下山

輕豪宅地板、沙發慘被狗尿「長期醃漬」　臭味破表10倍房東崩潰

獨／角頭前任火力全開！殯葬蔡依林嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

警執勤鳴笛穿越紅燈！女騎士不肯讓直直撞過來　2人倒地受傷

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬　車手取款被逮

戰酒店指定前妻坐檯敘舊情！醉後撿屍開房拍裸照　女崩潰：太無情

不捨！風雨無阻「導護爺爺」公車摔倒昏迷　全校師生集氣

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

明年旅日+2！古林睿煬超開心：嘿嘿，已經在討論怎麼對付安可了

鵜鶘狀元威廉森僅打10場又傷了　至少休3周生涯出勤率不到5成

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

社會熱門新聞

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高職兒手機被沒收砍死媽　判19年10月全身顫抖

考上台大碩班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

即／PAZZO廖承豪打運將　叫手下醫院堵人再打一次

清潔員送32元電鍋緩刑　律師揭關鍵：別再罵檢察官法官

快訊／高雄前鎮區「28歲女墜樓」！　倒臥路面明顯死亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

32元電鍋案法官極限減刑　律師：空前絕後

更多熱門

相關新聞

瘋毒男持槍跳進泳池對2童扣板機

瘋毒男持槍跳進泳池對2童扣板機

台中一名陳男今年國慶日一口氣狂喝20包毒咖啡後，持槍闖進西區一家游泳學校，並跳下泳池對教練、2孩童扣板機，好險未擊發。陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套瞄準教練跟小孩，又把一對母女轎車車窗打爛。檢方近日偵結，依殺人未遂將陳起訴。

大雅警3人獲警光獎　花1年寫程式開發神器

大雅警3人獲警光獎　花1年寫程式開發神器

滴管餵毒性侵弄死傳播妹！淫男求交保再遭拒

滴管餵毒性侵弄死傳播妹！淫男求交保再遭拒

台中深夜鬥毆7打3　警察一到急關鐵門

台中深夜鬥毆7打3　警察一到急關鐵門

惡警圖利4400萬　路上巧遇「吊扣變吊銷」

惡警圖利4400萬　路上巧遇「吊扣變吊銷」

關鍵字：

台中公車導護潘爺爺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面