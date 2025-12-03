斥資5600萬整修！花蓮太平洋公園呈現嶄新風貌　力拚月底啟用

▲花蓮縣長徐榛蔚前往太平洋公園會勘整建情形及施工品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續提升城市公共設施品質，打造宜居友善的生活環境。縣長徐榛蔚2日偕同建設處、施工廠商等人，前往太平洋公園會勘新建設施設備、橋梁工程及周邊步道整修進度與品質，關心工程執行狀況與使用安全，工程近完工，預計本月底全新啟用，提供鄉親更完善的休閒品質。

縣長徐榛蔚重視城市景觀與關心鄉親的休憩需求，特別於月底啟用前，再次檢視各項工程，讓場域更加友善、安全。相關基礎設施的修繕完工，不但提升公園多元的使用機能與全齡友善環境，而且能讓民眾安心休憩、親近自然。

「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修曁陽光電城周邊設施坡道改善工程」增設各式成人體健設施、改善木棧道、地坪鋪面及設施坡道等部分給予建議，自113年11月12日開工，所需經費約5,600萬元，目前已完工。徐榛蔚也同步會勘「太平洋公園0403震災復建工程」，主要施作項目包含新建一座鋼管人行橋樑、預立版樁打設、鋪面與坡道整建、照明設施更新等，自114年5月2日開工，預算約1,846萬元，該工程已近完工。

花蓮縣政府表示，隨著各項設施與復建工程將陸續完工，太平洋公園將呈現嶄新面貌，轉型為融合健康運動、在地文化與生態景觀的體建場域，為鄉親與遊客帶來全新視覺與休憩體驗，朝向全民共享的運動與休閒空間邁進，未來也將持續細緻優化各項建設，讓花蓮成為全民的運動場、天然的健身房。