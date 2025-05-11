　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／黃國昌曝啟動2026作業　民眾黨5月底前討論「成立選決會」

▲▼民眾黨主席黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨預估在5月底前討論是否成立「選舉決策委員會」，而選決會將處理各選區參選人徵詢、協調工作，以及提名作業等內容，且依照黨規，黨主席黃國昌被列為「當然成員」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026九合一大選還有逾一年時間，但藍綠白潛在人選早早開始跑地方，曾表態努力讓自己成為「新北市最好選擇」的民眾黨主席黃國昌，近期不斷與黨內想角逐台北、新北市議員的小雞合體，昨（10日）更說馬上會啟動有關2026提名作業。據了解，民眾黨將於5月底前，討論是否成立選舉決策委員會，黨內人士預估，大約在年中左右，各區人選將更明朗。

雙北先到位　5月底前討論成立「選舉決策委員會」

面對2026選舉，黃國昌早於今年年初，就希望「雙北人選要儘速到位」，因此過去長期經營金門的「金門曉姐姐」，離開組織部副主任職務，轉為黃國昌服務團隊三蘆（三重、蘆洲）區主任；而原本待在新聞部的徐千晴也卸下發言人身份，並且轉去組織部，更方便跑地方行程。

黃國昌近期以「母親節活動」名義，替雙北地方小雞輔選的動作頻頻，4日和周曉芸合體，10日回汐止中正市場和服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢同台；而今（11日）母親節當天與2026將重新角逐台北市第5選區（中正、萬華）市議員的吳怡萱，一同到萬華雙和市場發康乃馨。

▲▼民眾黨主席黃國昌（左）與發言人吳怡萱（右）出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌（左）與發言人吳怡萱（右）11日出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝）

至於民眾黨在雙北佈局，從黃國昌連續2天受訪來看，台北市第5選區（中正萬華）有吳怡萱，而第3選區（松山信義）「絕對不缺席」，新北市則是「把優秀的人才在各選區中提好提滿」；且黃國昌2月出席新北黨部幹部座談時，就透露過2026民眾黨在新北市一定要成立黨團，且新北市第4選區（三重蘆洲）、第5選區（板橋）、第8選區（土城樹林三峽鶯歌）這3區，沒道理沒有1席議員。

不過，黃國昌10日受訪時還提到，目前民眾黨還沒開始進行提名機制與作業，「但馬上會啟動有關於2026年提名的作業」。據了解，民眾黨內部近期將開會討論是否成立「選舉決策委員會」，時間點預估在5月底前完成，並於該場會議初步結論出爐後，再提到中央委員會與中央委員討論。

根據民眾黨「公職人員選舉提名辦法」第3條，選舉決策委員會成員共9至11人，主席、秘書長為當然成員，其餘成員由黨主席提名，經中央委員會超過三分之二同意後始得擔任；除民眾黨黨內人士外，得邀請非本黨社會賢達，提供選舉佈局與決策建言。

民眾黨內選區人選重疊　估年中陸續明朗

同樣依據民眾黨「公職人員選舉提名辦法」第3條規定，選決會具體任務，包括「各選區有意參選人之徵詢與協調」、「研議本黨公職人員選舉提名原則，擇定艱困選區及與特殊時局因應」，以及「審核各選區本黨公職候選人提名名單，並議定提名期程」。

▲▼黃國昌服務團隊三蘆（三重、蘆洲）區主任周曉芸、民眾黨發言人李有宜。（組合圖／翻攝自Facebook／周曉芸、李有宜）

▲黃國昌服務團隊三蘆（三重、蘆洲）區主任周曉芸、民眾黨發言人李有宜。（組合圖／翻攝自Facebook／周曉芸、李有宜）

在「各選區有意參選人之徵詢與協調」部分，今年選決會恐任務繁重，必須討論到初選機制，因目前檯面上現有人選及選區多為重疊，從新北市第4選區三重蘆洲來看，除了周曉芸以外，還有曾挑戰2024新北市第2選區（五股、蘆洲、三重）立委選舉失利的發言人李有宜。

不僅如此，黃國昌的「老家」汐金萬選區，目前除了「子弟兵」陳語倢以外，還有不斷舉辦當地大小活動的新北市黨部汐止區主任黃守仕，兩人都有意角逐新北市第11選區（金山、萬里、汐止）市議員；反倒是新北市的一級戰區、第5選區（板橋），至今還沒有確定人選。

▲▼黃國昌服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢、新北市黨部汐止區主任黃守仕。（組合圖／翻攝自Facebook／陳語倢、黃守仕）

▲黃國昌服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢、新北市黨部汐止區主任黃守仕。（組合圖／翻攝自Facebook／陳語倢、黃守仕）

而台北市則更熱鬧，由於前黨主席柯文哲「N＋1」計畫引發眾怒，在廢止該項計劃後，現有4席市議員選區將不再多提人選；而剩下的兩個選區，第5選區（中正萬華）由上次選舉失利的吳怡萱續戰，且因為吳在2022選舉結束後，仍持續經營當地，因此在黨內沒有其他競爭對手。

反倒是第3選區（松山信義），該區因現有的市議員徐巧芯、王鴻薇當選立委，加上民進黨的許家蓓逝世，在不討論罷免結果及人口數驟降的狀況下，共有3席議員空缺，藍綠白想選的新人眾多，以民眾黨來說，人選就有3位。

黨內人士透露，除了日前已浮出檯面，且與台北市黨部一同跑松信地方活動的徐千晴外，近期立委黃珊珊服務處的助理吳怡節，也會在固定時間到台北市黨部兼黃珊珊服務處做地方選服，且開始拜會松信的里長；此外，年初黃國昌、秘書長周榆修和台北市議員會議中討論到的國際部主任林子宇，仍被視為「活棋」，但林至今尚未開始經營地方。

黨內人士指出，黃國昌希望人選能盡快到位，因此預估人選將於今年年中較為明朗，除了優先提名現有議員角逐連任外，其他地方的人選也要陸續浮出，否則只剩下一年多的時間，「有點緊迫」。

▼國際部主任林子宇、黃珊珊服務團隊助理吳怡節、民眾黨前發言人徐千晴。（組合圖／翻攝自林子宇、徐千晴FB粉專、黃珊珊YouTube頻道）

▲▼國際部主任林子宇、黃珊珊服務團隊助理吳怡節、民眾黨前發言人徐千晴。（組合圖／翻攝自林子宇、徐千晴FB粉專、黃珊珊YouTube頻道）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永和公車停靠區驚現大坑洞　三角錐圍起警示
淒涼！前三重警分局長被拔官　賣場偷水果遭逮畫面曝
1分地行情1950萬！同事接祖產「想賣掉躺平」　他傻了：暈倒
快訊／「麟榤配」搭檔後首冠到手！
台大醫急診室性侵女病患！內診要求「做到高潮」　判刑出爐
詐團新招！　小資女超商繳錢中招
大雨餵飽！9水庫蓄水率破9成　3座滿庫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／黃國昌曝啟動2026作業　民眾黨5月底前討論「成立選決會」

憲訴法說明會明再跟黃國昌交手　柯建銘：他怎會是對手？

喊話「等柯文哲回來」　陳佩琪：富立建設給賴清德好幾倍政治獻金

蔡英文訪立陶宛「酒后氣勢」外洩！　單手插口袋「綠拿鐵」呼噠

徐欣瑩非完全無敵星星　沈伯洋：1年內不能再罷而已

出包！寄錯更換罷瑤領銜人同意書　藍罷團曝本尊衝總部陳情

盼賴清德要「慈母心」　傅崐萁：只要國家好、在野黨都會支持

綠反對新增5天國定假　許宇甄：賴清德、卓榮泰又要提覆議嗎？

影／吳崢昔「只穿內褲」被尷尬看光　林亮君帶警察、電鑽破門找人

沈伯洋稱「提的假日被拒絕」遭打臉　凌濤：拋棄勞工還敢騙？

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

幕後／黃國昌曝啟動2026作業　民眾黨5月底前討論「成立選決會」

憲訴法說明會明再跟黃國昌交手　柯建銘：他怎會是對手？

喊話「等柯文哲回來」　陳佩琪：富立建設給賴清德好幾倍政治獻金

蔡英文訪立陶宛「酒后氣勢」外洩！　單手插口袋「綠拿鐵」呼噠

徐欣瑩非完全無敵星星　沈伯洋：1年內不能再罷而已

出包！寄錯更換罷瑤領銜人同意書　藍罷團曝本尊衝總部陳情

盼賴清德要「慈母心」　傅崐萁：只要國家好、在野黨都會支持

綠反對新增5天國定假　許宇甄：賴清德、卓榮泰又要提覆議嗎？

影／吳崢昔「只穿內褲」被尷尬看光　林亮君帶警察、電鑽破門找人

沈伯洋稱「提的假日被拒絕」遭打臉　凌濤：拋棄勞工還敢騙？

創意私房性剝削案　前國小教師等10人判刑定讞！1人撤銷發回

明回暖「半個台灣濕答答」　周三午後雷雨再擴大

吳申梅開唱「大咖天后坐台下」！ 　手舉燈牌力挺「私下真實關係」曝

「友人沒車沒房、月薪4萬」　人夫月薪10萬羨慕了！崩潰曝開銷

快訊／永和公車停靠區驚現大坑洞　疑豪雨掏空路基致塌陷

想在夏天睡陽台「看浪漫夜景入睡」　過來人點頭：不怕2事就可以

熊一燒肉台大店平日午餐不限時　最多可吃4.5小時

「中拉論壇」13日舉行　習近平將出席演講

幕後／黃國昌曝啟動2026作業　民眾黨5月底前討論「成立選決會」

登上不倒翁搜救艇、體驗操作水下機器人！基隆海科館一日遊攻略

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

政治熱門新聞

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

中低收入戶免喪葬費　「艱苦人條款」全國28萬人受惠

罷免案二階連署未過關　徐欣瑩發聲了

台灣96%最大族群漢人變「其餘人口」　行政院：促進族群平權

沈伯洋不挺5天假4原因　林佳瑋逐條打臉

台灣96%最大族群漢人變「其餘人口」　蔡正元：改「廚餘」更適合

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

增5天假中小企業成苦主！他揭勞資雙輸局面

快訊／陳椒華宣布退出時代力量　「沒有家人同意不會再參加政黨」

陳佩琪母親節悲喊想念柯文哲　曝要學做餅乾：總統夫人會的我也會

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

被酸不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多熱門

相關新聞

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見至今，自8日起由合議庭進行審理程序，且於5月每週二、四進行法庭攻防；而柯文哲妻子陳佩琪近期也不斷發文，除了表達想念柯文哲以外，11日再批總統賴清德擔任台南市長時期，富立建設給的政治獻金是好幾倍。

2026雙北提滿　昌：松信絕不缺席

2026雙北提滿　昌：松信絕不缺席

藍提調高特休　昌：4＋1上路再研商

藍提調高特休　昌：4＋1上路再研商

傳盧將選黨魁　昌：「友黨」事務

傳盧將選黨魁　昌：「友黨」事務

陳椒華入民眾黨？黃國昌這樣說

陳椒華入民眾黨？黃國昌這樣說

關鍵字：

民眾黨黃國昌2026九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

S媽母親節Po三女兒合影

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

手術房「加一條被子收1000元」惹怒家屬！內行曝真相

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

中美談判　雙方快速離場引關注

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面