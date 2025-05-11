幕後／黃國昌曝啟動2026作業　民眾黨5月底前討論「成立選決會」

▲民眾黨預估在5月底前討論是否成立「選舉決策委員會」，而選決會將處理各選區參選人徵詢、協調工作，以及提名作業等內容，且依照黨規，黨主席黃國昌被列為「當然成員」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026九合一大選還有逾一年時間，但藍綠白潛在人選早早開始跑地方，曾表態努力讓自己成為「新北市最好選擇」的民眾黨主席黃國昌，近期不斷與黨內想角逐台北、新北市議員的小雞合體，昨（10日）更說馬上會啟動有關2026提名作業。據了解，民眾黨將於5月底前，討論是否成立選舉決策委員會，黨內人士預估，大約在年中左右，各區人選將更明朗。

雙北先到位 5月底前討論成立「選舉決策委員會」

面對2026選舉，黃國昌早於今年年初，就希望「雙北人選要儘速到位」，因此過去長期經營金門的「金門曉姐姐」，離開組織部副主任職務，轉為黃國昌服務團隊三蘆（三重、蘆洲）區主任；而原本待在新聞部的徐千晴也卸下發言人身份，並且轉去組織部，更方便跑地方行程。

黃國昌近期以「母親節活動」名義，替雙北地方小雞輔選的動作頻頻，4日和周曉芸合體，10日回汐止中正市場和服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢同台；而今（11日）母親節當天與2026將重新角逐台北市第5選區（中正、萬華）市議員的吳怡萱，一同到萬華雙和市場發康乃馨。

▲民眾黨主席黃國昌（左）與發言人吳怡萱（右）11日出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝）

至於民眾黨在雙北佈局，從黃國昌連續2天受訪來看，台北市第5選區（中正萬華）有吳怡萱，而第3選區（松山信義）「絕對不缺席」，新北市則是「把優秀的人才在各選區中提好提滿」；且黃國昌2月出席新北黨部幹部座談時，就透露過2026民眾黨在新北市一定要成立黨團，且新北市第4選區（三重蘆洲）、第5選區（板橋）、第8選區（土城樹林三峽鶯歌）這3區，沒道理沒有1席議員。

不過，黃國昌10日受訪時還提到，目前民眾黨還沒開始進行提名機制與作業，「但馬上會啟動有關於2026年提名的作業」。據了解，民眾黨內部近期將開會討論是否成立「選舉決策委員會」，時間點預估在5月底前完成，並於該場會議初步結論出爐後，再提到中央委員會與中央委員討論。

根據民眾黨「公職人員選舉提名辦法」第3條，選舉決策委員會成員共9至11人，主席、秘書長為當然成員，其餘成員由黨主席提名，經中央委員會超過三分之二同意後始得擔任；除民眾黨黨內人士外，得邀請非本黨社會賢達，提供選舉佈局與決策建言。

民眾黨內選區人選重疊 估年中陸續明朗

同樣依據民眾黨「公職人員選舉提名辦法」第3條規定，選決會具體任務，包括「各選區有意參選人之徵詢與協調」、「研議本黨公職人員選舉提名原則，擇定艱困選區及與特殊時局因應」，以及「審核各選區本黨公職候選人提名名單，並議定提名期程」。

▲黃國昌服務團隊三蘆（三重、蘆洲）區主任周曉芸、民眾黨發言人李有宜。（組合圖／翻攝自Facebook／周曉芸、李有宜）

在「各選區有意參選人之徵詢與協調」部分，今年選決會恐任務繁重，必須討論到初選機制，因目前檯面上現有人選及選區多為重疊，從新北市第4選區三重蘆洲來看，除了周曉芸以外，還有曾挑戰2024新北市第2選區（五股、蘆洲、三重）立委選舉失利的發言人李有宜。

不僅如此，黃國昌的「老家」汐金萬選區，目前除了「子弟兵」陳語倢以外，還有不斷舉辦當地大小活動的新北市黨部汐止區主任黃守仕，兩人都有意角逐新北市第11選區（金山、萬里、汐止）市議員；反倒是新北市的一級戰區、第5選區（板橋），至今還沒有確定人選。

▲黃國昌服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢、新北市黨部汐止區主任黃守仕。（組合圖／翻攝自Facebook／陳語倢、黃守仕）

而台北市則更熱鬧，由於前黨主席柯文哲「N＋1」計畫引發眾怒，在廢止該項計劃後，現有4席市議員選區將不再多提人選；而剩下的兩個選區，第5選區（中正萬華）由上次選舉失利的吳怡萱續戰，且因為吳在2022選舉結束後，仍持續經營當地，因此在黨內沒有其他競爭對手。

反倒是第3選區（松山信義），該區因現有的市議員徐巧芯、王鴻薇當選立委，加上民進黨的許家蓓逝世，在不討論罷免結果及人口數驟降的狀況下，共有3席議員空缺，藍綠白想選的新人眾多，以民眾黨來說，人選就有3位。

黨內人士透露，除了日前已浮出檯面，且與台北市黨部一同跑松信地方活動的徐千晴外，近期立委黃珊珊服務處的助理吳怡節，也會在固定時間到台北市黨部兼黃珊珊服務處做地方選服，且開始拜會松信的里長；此外，年初黃國昌、秘書長周榆修和台北市議員會議中討論到的國際部主任林子宇，仍被視為「活棋」，但林至今尚未開始經營地方。

黨內人士指出，黃國昌希望人選能盡快到位，因此預估人選將於今年年中較為明朗，除了優先提名現有議員角逐連任外，其他地方的人選也要陸續浮出，否則只剩下一年多的時間，「有點緊迫」。

▼國際部主任林子宇、黃珊珊服務團隊助理吳怡節、民眾黨前發言人徐千晴。（組合圖／翻攝自林子宇、徐千晴FB粉專、黃珊珊YouTube頻道）