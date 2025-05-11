白2026雙北議員提滿！黃國昌：吳怡萱選中正萬華　「松信絕不缺席」

▲民眾黨主席黃國昌（左）與發言人吳怡萱（右）出席母親節活動，到萬華雙和市場發康乃馨。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對2026九合一大選，曾表態努力讓自己成為「新北市最好選擇」的民眾黨主席黃國昌，近期不斷與黨內想角逐台北、新北市議員的小雞合體，提前備戰2026選舉。黃國昌今（11日）與欲角逐中正萬華市議員的民眾黨發言人吳怡萱一同發康乃馨，並表態除了吳怡萱選中正萬華以外，松山信義市議員提名，民眾黨絕對不會缺席。

黃國昌近期以「母親節活動」名義，替雙北地方小雞輔選的動作頻頻，4日和黃國昌服務團隊三重蘆洲區主任周曉芸合體，10日回汐止中正市場和服務團隊汐止萬里金山區主任陳語倢同台；而今（11日）母親節當天與2026將重新角逐台北市第五選區（中正、萬華）市議員的吳怡萱，一同到萬華雙和市場發康乃馨。

針對2026在台北市的佈局規劃？黃國昌表示，目前民眾黨在台北市有4位非常優秀的市議員，展望2026選舉，希望4人都能繼續留在台北市議會幫市民發聲，而在中正萬華區，上次吳怡萱以非常小的差距，不幸沒進入台北市議會，希望吳怡萱作為非常優秀的新世代政治人物，2026年可進入台北市議會，「當然松山信義市議員的提名，民眾黨也絕對不會缺席」。

吳怡萱提及，從上次選舉結束後，就一直繼續深耕中正萬華，不管是法律諮詢服務，或每個月都辦親子公益活動與地方接觸，自己從來沒有間斷過；而在母親節這個特別的日子，還是要感謝母親如此偉大，撐起一個家也撐起一個社會，因此希望在母親節時刻，藉由黃國昌的聲量加強人氣，讓許多中正萬華在地朋友透過母親節看見她。

另外，由於來到中正萬華區，關於「掃除綠衛兵」罷免台北雙吳進度為何，未來有無計劃幫罷團加油打氣？黃國昌重申，「掃除綠衛兵」是屬於由公民團體自動發起的活動，跟民進黨發起大罷免的本質有根本不同。

黃國昌稱，「吳沛憶在立法院裡面作為執政黨的打手、捍衛黨意的急先鋒，甚至在很多公共事務討論上，用不堪入耳的言詞，對其他在野黨立委進行非常不堪的羞辱，我相信這都不是一個適格立委該有的表現，相信中正萬華民眾都看在眼裡。」