何時請辭副市長投入黨內初選？　李四川笑回議員：不會那麼早走

2026年新北市長選戰備受矚目，國民黨籍台北市副市長李四川表態願意參加黨內初選，並只要登記初選就會請辭副市長。民進黨北市議員林世宗今（4日）質詢時問李四川此事是否屬實？李四川則說，「我沒有宣佈啊！」至於何時會請辭進駐新北市？李四川則笑回，「你還沒有請我，我不會這麼早走啦！」

李四川昨日鬆口，如果有初選自己當然會參加，「新北市民原則上認為我該承擔，我也不排斥，初選要我登記，我也會去登記」。他更表示「我當然要參加初選」，甚至黨內初選完，若藍白合還要與民眾黨合辦初選也會參加。

林世宗質詢時指出，李四川已經宣布參選新北市長，訊息是否屬實？李四川答詢回應，「我沒有宣佈啊！」是節目主持人一直問，如果自己還是黨的秘書長，看這個民調會叫誰去選才談的。林世宗又問，是否心中確定要參選新北市長？李四川則說，主持人提的題目，自己是就那題目做答覆。

林世宗說，心中有定數就好，如果李四川要參選新北市長，自己給他恭喜與祝賀，但這次市政總質詢恐怕就變成李四川的畢業典禮，李四川何時準備請辭，進駐新北市？李四川笑說，「你還沒有請我，我不會這麼早走。」林世宗說，要去新北市給予祝賀，但台北市還有很多重大案件需要李四川交代清楚後再去參選，比如輝達進駐、台智光案、地面師詐騙案等，李四川要交代、交接清楚後再離開台北，李四川強調，「這個沒有問題」。