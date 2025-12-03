兌現黨魁選舉政見！鄭麗文籌辦行動中常會　強化中央與地方連結

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文為兌現黨主席選舉時的下鄉承諾，於今（3日）中常會宣布籌辦「行動中常會」，強化中央與地方連結。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲會後補充，目前相關期程還未出來，不過整體的構想已經思考完畢，將待中常委產生之後展開，流程出來會再向外界報告。

吳宗憲說，接下來會開始規劃行動中常會的作法，主席會安排與各地黨部連結、溝通及垂直整合，在最短時間內做到最好，也讓各地黨員知道國民黨是一個團結的政黨，各地的聲音都會採納、研究，看如何為黨員服務。

吳宗憲指出，國民黨主席不是參政者的黨主席，而是全體黨員的黨主席，一定會幫各地黨部匯集好大家的意見，黨中央會做好歸納、協助工作。各地的要求、問題都不盡相同，會因地制宜的去協助各地需要協助的黨部、黨員。

另外，國民黨智庫、財團法人國家政策研究基金會於昨日完成董事會改選，由鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。針對執行長一職仍然懸缺，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華低調表示，執行長人選還在徵詢中。