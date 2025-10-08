輝達進駐北士科卡關　民眾黨團：不管如何蔣萬安都要當責

▲民眾黨台北市議會黨團「九局下半，市政拆彈」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）計畫在北士科T17、T18基地打造海外總部，但北市府、輝達與新光人壽3方對於土地處理方式迄今無共識；北市府昨找輝達協商，提出T12基地整合私地並比照公辦都更模式，輝達也表達帶回去研究。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（8日）直言，包括T3、T4、T12，一開始就不斷提醒台北市長蔣萬安應要針對這三塊地盡快規劃、招標，但卻一直被擱置，現在不管輝達選擇如何，蔣萬安都要當責，「站在第一線，當公務員的靠山」。

台北市議會新會期即將開議，民眾黨台北市議會黨團今天召開「九局下半，市政拆彈」記者會，黃瀞瑩指出，市民與產業界都期待輝達在北士科落地生根，這不只是個別企業的投資選擇，而是攸關北士科未來的發展走向，蔣萬安應成為公務體系的後盾，讓各局處同仁在面對用地協調、法規程序與中央溝通時，敢於負責、勇於任事，不要因政治攻防而卻步；市長要當責，市府團隊才有底氣把產業真正留在士北。

黃瀞瑩強調，蔣萬安有兩個「必須被看見的責任」。其一，面對攸關產業版圖與供電布局的重大投資計畫，市府不該被動；這是一項「長時間的工作」，必須「趕快做規畫、趕快動工、讓大家看到成果」。其二，關於本會期的重大法案「捷運聯開宅處分原則」，再次呼籲市長應守護難得的市有資產，不能為一時財務壓力而讓出市民的權益，明白表示「不要接受聯開宅」。

民眾黨議員林珍羽則針對第一殯儀館拆遷後的整體規畫與周邊生計，一殯周邊共108家相關業者在市府缺乏配套與補償的情況下陷入「手足無措」，盼市府提出具體方案，而非只是「push業者趕快搬遷」。她直指產發局對108家店家「不聞不問」的態度不可取，要求市長拿出完整的街廓規畫，將區公所、戶政事務所與中山分局等行政量體納入評估，把現階段的臨時停車場使用，與中長期的機能整合、產業安置與轉型輔導「接起來」。

陳宥丞提出「兩好三壞」的市政總盤點。他先肯定市府兩顆「好球」，其一，蔣市長對市政的熟悉度較就任初期明顯提升，已能就多數議題親自回應；其二，公開支持財政收支劃分法修法，爭取台北市合理統籌分配款，對地方治理有實質幫助。

接著陳宥丞議員話鋒一轉，點名三顆「市政壞球」急需補強。第一是「嚴重缺工」， 依人事處數據， 至114年8月底，市府預算員額76,389人、現有68,065人，缺額8,324人；今年1月缺口尚為7,644人，顯示人力「入不敷出」，已衝擊行政效率與市民權益。陳宥丞議員直言，若沒有留才與補位的結構性方案，所有政策都會停在紙上。

第二是「交通不通」，公車缺司機導致脫班、捷運屢見故障、而公館圓環填平地下公車專用道後「一整排像火車」的交通亂象，讓通勤族承受實質不便。他要求市府提出具體改善與月度指標，從故障率、準點率，到司機招募與留任進度，公開檢視、逐月改善。第三是「都更與社宅牛步」。根據跨屆資料對比指出，蔣市府執政三年，都更與危老核定合計 547件，尚不及柯文哲市長時期的一半；再加上市長曾對外宣示「社宅5萬戶」與「任內規劃7千戶」，目前看來都將跳票。