卡關了！民眾黨要蔣萬安負責　北市府：積極以合法方案協助輝達

▲民眾黨台北市議會黨團上午召開「九局下半，市政拆彈」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）計畫在北士科T17、T18基地打造海外總部，但北市府、輝達與新光人壽3方對於土地處理方式迄今無共識。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今（8日）直言，包括T3、T4、T12，一開始就不斷提醒台北市長蔣萬安應要針對這三塊地盡快規劃、招標，但卻一直被擱置，現在不管輝達選擇如何，蔣萬安都要當責，「站在第一線，當公務員的靠山」。北市府副發言人蔡畹鎣傍晚回應，爭取輝達一事，市府不會囿於政治口水，積極以合法、合契約的不同方案協助輝達。

民眾黨北市議會黨團今舉辦「九局下半，市政拆彈」記者會指出，蔣萬安任期將進入第4年，在新會期之前，再度聚焦公館圓環、 北士科招商、一殯周邊、7000戶社宅、聯開宅等市政議題的進程，要幫蔣萬安市政體檢，拴緊蔣市府的螺絲。

士林、北投區議員黃瀞瑩關注「輝達是否留在北士科」，蔣萬安應成為公務人員的後盾，讓他們面對用地協調、法規程序與中央溝通時，敢於負責、勇於任事，不要因政治攻防而卻步，籲蔣「站在第一線，當公務員的靠山。」也要蔣把各方案送議會與各黨團溝通，明日施政報告主動說明與輝達、新光人壽的溝通過程，讓朝野合作讓輝達留在台北。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安市長上任以來，一直堅持對的事就勇敢去做，無論是「中央不做台北做」的鮮奶週報，全台首創的幸福住宅、好孕專車、婦幼專責醫院等社會福利政策，又或是捷運六線齊發2.0與淡水河岸改造等重大建設皆然。

蔡畹鎣說，針對議員今日提及的議題，市府除了多次公開回應，更持續努力、鴨子划水，市府盼與議會攜手為新建設孵蛋。相信幾位議員都很清楚，市政始終是一棒接一棒優化，市府也願與議員們攜手努力。