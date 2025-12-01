日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

▲日出茶太驚傳珍奶內藏有一隻完整蟑螂。（圖／翻攝自Google評論／ugo，下同）

記者蕭筠／台北報導

一名網友在日出茶太台北美麗華店購買奶茶，竟吸到一隻完整蟑螂，事後更因噁心嘔吐多次。對此，業者今（1）日發出最新聲明，全台門市將於2周內同步暫停營業一天進行清消。

這名網友在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論上寫道，他到日出茶太買了2杯奶茶，其中一杯喝到一半吸到一個異物，「吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂」。

該網友透露，第一次遇到這麼嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，更因噁心而嘔吐多次。他表示，已經拍照存證，並保留飲料、珍珠及異物。他強調，兩杯飲料使用的是同一批原料，不會是單杯飲品的問題。

他認為，這不是退費就能解決的食安事件，一定會向相關單位通報，並且追蹤店家的後續處理，請業者嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。

對此，日出茶太總部發布聲明指出，全台門市將於兩周內同步暫停營業一天，全面進行環境深度清潔與專業級消毒作業，並進行3大強化行動，包括全面執行深層清潔與高強度環境消毒、針對全台門市設備與空間進行無死角檢查與優化以提升硬體衛生條件、展開食品衛生訓練課程並強化員工操作規範與衛生意識。