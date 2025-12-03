　
店門貼「不賣C蛋」他困惑：差別在哪？內行人揭關鍵差異

▲▼ 冷凍雞蛋,保存技巧,料理,食材,活用,日本,甜點,鹹食。（圖／Pexels）

▲網友分享看到店家不賣籠飼雞蛋（C蛋），引發討論。（圖／Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

一名網友近日在 Threads 發文分享，他在等朋友時，意外看到店門口貼著公告「本店不販售C蛋」，起初還看不懂「C蛋」是什麼，心想「那A蛋、B蛋呢？」深入了解才知道，原來C蛋指的是一般籠飼雞蛋，讓他好奇發問，「真的很多人會在意雞蛋是不是動福雞蛋嗎？吃起來有差嗎？」貼文曝光後，馬上引發網友熱烈討論。

原 PO表示，他過去對雞蛋類別沒有太多研究，直到看到店家主動貼出公告，才知道雞蛋還分「放牧」與「籠飼」等標示。讓他不禁好奇，大家到底會不會真的在意雞蛋生產方式，或是味道、品質是否吃得出差別。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享自身經驗，許多人直言「真的吃得出差別」、「口感有差耶！常溫蛋的蛋殼比較薄、蛋黃偏淡、也比較稀，動福蛋煮半熟蛋真的比較好吃。」也有人認為衛生考量更重要，「比較人道，也比較乾淨，細菌量通常比較低。」

另外，不少人分享自己「只買動福蛋」的理由，「吃起來感覺沒差，但我超在意，所以都固定去聖德科斯買。產地全台都有，我還會嘉義、宜蘭、台南、花蓮輪流買，當支持！」、「當然在意啊！現在食安問題那麼多，三天兩頭就爆一件，買東西真的要看一下標示」、「看過母雞被塞在籠子的照片後，很難不在意」、「賣場現在都有動福蛋專區了，普及度越來越高」。

嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中也中鏢！藥檢超標鯛魚排「賣到剩12片」

台中市全聯門市近日被通報販售的「台灣鯛魚排」遭檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸」，市府食安處1日表示，全市共有11家門市進貨同批產品，共624包，其中612包已售出，其餘12包全數下架回收。食安處接獲通報後立即派員稽查，後續也將啟動水產品擴大抽驗作業，以確保市民食品安全。

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」

台灣鯛驗出禁藥！醫曝「開了會被藥局警告」

珍奶內藏「完整蟑螂」　日出茶太急消毒

珍奶內藏「完整蟑螂」　日出茶太急消毒

