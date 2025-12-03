店門貼「不賣C蛋」他困惑：差別在哪？內行人揭關鍵差異

▲網友分享看到店家不賣籠飼雞蛋（C蛋），引發討論。（圖／Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

一名網友近日在 Threads 發文分享，他在等朋友時，意外看到店門口貼著公告「本店不販售C蛋」，起初還看不懂「C蛋」是什麼，心想「那A蛋、B蛋呢？」深入了解才知道，原來C蛋指的是一般籠飼雞蛋，讓他好奇發問，「真的很多人會在意雞蛋是不是動福雞蛋嗎？吃起來有差嗎？」貼文曝光後，馬上引發網友熱烈討論。

原 PO表示，他過去對雞蛋類別沒有太多研究，直到看到店家主動貼出公告，才知道雞蛋還分「放牧」與「籠飼」等標示。讓他不禁好奇，大家到底會不會真的在意雞蛋生產方式，或是味道、品質是否吃得出差別。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言分享自身經驗，許多人直言「真的吃得出差別」、「口感有差耶！常溫蛋的蛋殼比較薄、蛋黃偏淡、也比較稀，動福蛋煮半熟蛋真的比較好吃。」也有人認為衛生考量更重要，「比較人道，也比較乾淨，細菌量通常比較低。」

另外，不少人分享自己「只買動福蛋」的理由，「吃起來感覺沒差，但我超在意，所以都固定去聖德科斯買。產地全台都有，我還會嘉義、宜蘭、台南、花蓮輪流買，當支持！」、「當然在意啊！現在食安問題那麼多，三天兩頭就爆一件，買東西真的要看一下標示」、「看過母雞被塞在籠子的照片後，很難不在意」、「賣場現在都有動福蛋專區了，普及度越來越高」。