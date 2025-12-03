　
看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」　網嘆：錄取率很低

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO看到50、60歲的台商高管返台求職，甚至主動應徵基層職缺，感到十分訝異。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友幫公司看線上履歷，發現有許多50至60歲的求職者，曾在中國當高階主管或創業當總經理，如今待業中，還主動應徵初階業務。文章引發討論，「打發時間的，說不定應徵到寶」、「經驗太豐富，主管都會很怕hold不住，錄取機率很低」。

一名網友在Threads表示，最近他幫公司篩選履歷時，驚訝發現「好多50到60歲的求職者」，不少人過去曾是中國台商高階主管，甚至創業當過總經理，如今卻待業在家，還主動應徵一般業務或基層職缺。

許多網友認同這是台灣就業現況的縮影，「這就是台灣的現狀：50-60歲的還想上班、18-40歲的都不想工作了」、「中國這一波真的很慘，很多工廠停業，清掉很多人」、「6月就開始很多了」、「但他們經驗太豐富，主管都會很怕hold不住，錄取機率很低」、「台商公司或主管看到老的就算面談了也很難錄取，找印度公司比較好錄取」、「台灣對中高齡就業嚴重歧視」。

其他網友直呼，「打發時間的，說不定應徵到寶」、「初階工作比較沒壓力，打發時間」、「只想找個不高壓的工作，才能身體健康」，更釣出兩名網友坦言，「別這樣啊，只是不想退休，但想找份沒那麼高壓的工作，我們很認真的，可以認真考慮一下」、「是啊，閒著更容易老化」。

還有網友提出深入觀察，指出這些中高齡應徵者多半是「穩定派」人才，「公司若要守成、維持現況，這類人其實非常合適，薪水要求不高、不爭不搶又穩定，主管壓力也小」，但若是公司正在轉型或需要新動能，「這類長輩反而會變成包袱，太多舊習慣會限制團隊創新」。

