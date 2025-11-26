　
社會 社會焦點 保障人權

武陵農場露營慘摔！女跌入坑洞左肩骨折　業者負半責判賠20.7萬

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲女在武陵農場露營區受傷，法院認為雙方各一半責任。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／台中報導

徐姓女子到武陵農場露營，結果行走時跌入坑洞，導致左肩骨折、左手上臂挫傷等傷害。台中地院認為，徐女沒循枕木踏階走至地面，雙方應各負50％責任，判決武陵農場應賠償20萬7783元。

判決指出，徐女於2024年10月22日與丈夫入住武陵農場營位後，進行活動時因該露營區場域不平整，於表面草皮下存有長60公分、寬40公分、高15公分之坑洞，導致徐女行走陷入坑洞跌倒，撞上露營區設置桌椅，導致左手上臂挫傷、左肩挫傷及左肩關節盂骨折等傷害。於是提告求償醫療費、看護費、工作損失、精神慰撫金、懲罰性賠償金共173萬2392元。

武陵農場表示，露營區地處山林之間，設置以兼顧自然與安全求其最大平衡，在自然地形上並非絕對平面，只能要求營地之棧板保持水平面、棧板平整、營地棧板下另置有長條之枕木作為踏階讓露營之使用者能安全踩踏而上下棧板與草地上，官方網站公告的住宿須知及「露營小提醒」均公開告示說明露營場域或有崎嶇不平，已盡提醒旅客注意周遭環境安全之責。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

另外徐女跳過「枕木踏階」而一腳踩到前方草皮，導致一時出現20公分左右的落差才踉蹌往前摔落。認為主責在徐女自身疏忽，未依常規踩踏「枕木踏階」導致受傷。

台中地院認為，露營區地面鋪有地磚，地面亦有經人為整地，且考量各消費者付費使用營位及營位旁之車位、木桌椅，期待於該營位周遭區域能放心進行遊憩、炊食等活動，並期待營位鄰近地面平整、無凹陷、坑洞且無雜草叢生情形，不過現場營位棧板旁地面區塊，確實有雜草叢生，且該地面區塊亦有相當程度凹陷，不符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。

法院審酌，醫療費、看護費、工作損失、精神慰撫金、懲罰性賠償金等計算，武陵農場應賠償41萬5566元，若徐女循枕木踏階走至地面，應不至於受傷，雙方應各負50％責任，判決武陵農場應賠償20萬7783元。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

標籤:武陵農場露營安全跌倒事故法律判決賠償

