進派出所高喊「我有炸彈」！新竹男引爆撒旦之母　右手掌截肢了

記者張君豪、黃宥寧、莊智勝／新竹報導

新竹一名於姓男子想探視女兒遭到父親拒絕，今(7日)凌晨手持土製炸彈前往新湖分局新工派出所求助，一進門當即大聲告知「我手上有爆裂物」，警方聞言後大驚，不敢隨意靠近於男，不斷溫言安撫於男情緒，未料炸彈仍是引爆，瞬間炸斷於男右手掌。據悉，於男手中所持為TATP炸彈，俗稱「撒旦之母」，同等體積的起爆威力相當於TNT黃色炸藥的一半。

警方調查，於男育有一名3歲的女兒，因家庭因素交給其父親扶養，昨深夜於男打電話給父親，表示自己想探望女兒，不料卻遭到拒絕，隨後於父拒絕接聽電話，於男為此情緒激動，手持炸彈前往派出所向警方求助。

▲於男在派出所值班台處與父親通電話，情緒相當激動，隨後引爆手中炸彈。（圖／記者黃宥寧翻攝）

於男一走進派出所，隨即大聲告知「我手上有爆裂物」，現場員警聽聞後大驚，不敢隨意近身，只能站遠遠安撫於男情緒，過程中於男再度撥打電話給於父，兩人對話時於男情緒愈發激動，手中炸彈也隨即引爆，強大的爆炸威力當即另於男整個人向後彈開，右手掌也被炸得血肉模糊，鮮血瞬間濺射，在地上留下濃稠血跡，場面怵目驚心。

初步了解，於男手中所持炸彈簡稱TATP，俗稱「撒旦之母」。2019年台南男子吳富鋐因不滿政局時事，前往國民黨台南市後壁區黨部放置自製炸彈，揚言與警方同歸於盡，並遙控試圖引爆，幸炸彈因故未爆炸，隨後吳男遭逮，一審判刑9年6月，但吳男等不及上訴，竟離奇死在台南看守所中。而當時吳所使用的炸彈就是「撒旦之母」。

「撒旦之母」製作簡易，且威力大、體積小，同等體積下，起爆威力約為TNT黃色炸藥的一半。

而於男在炸彈引爆後雖然沒有生命危險，但右手被炸爛，傷勢嚴重，經送往醫院治療後，確定右手掌救不回，必須截肢。目前於男還未製作筆錄，尚不清楚其手中的「撒旦之母」是自製、還是另有取得管道；詳情還有待警方進一步釐清。

▼炸彈引爆後炸爛於男右手掌，現場地面血跡斑斑。（圖／記者黃宥寧翻攝）