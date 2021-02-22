自製「撒旦之母」炸國民黨部　炸彈客驚傳看所守尋短亡

記者陳俊宏／綜合報導

男子吳富鋐因不滿政局與時事，2019年12月在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，一審被判9年6月徒刑。未料，驚傳他21日在台南看守所輕生，被獄方人員發現時已身亡，全案正由檢方調查中。

▲吳富鋐驚傳尋短身亡，圖為他2019年被圍捕送醫畫面。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

吳富鋐2018年間因情緒障礙，陸續出現聽幻覺、被害等精神病症，因而其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著減低情形；其因不滿中國國民黨及政局、時事，先經由網路上資訊自行習得製作TATP炸彈（俗稱撒旦之母）技能。

2019年總統及立委選舉期間，吳富鋐即基於恐嚇公眾及以公共危險犯意，製造爆裂物，其利用這些上網購買原料，製作TATP炸彈，並以塑膠提袋包裝；於同年12月12日凌晨5時3分許，放置在中國國民黨台南市後壁區黨部前，見無人在建築物時，以遙控器進行起爆，但因內部結晶體潮溼，致爆炸未遂。經黨部主任莊永瑞發現報警，經鑑識人員檢測內容物確認為TATP炸彈，乃循線追捕。

▲▼吳男2019年12月在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

警方於2019年12月13日晚間6時50分許，埋伏欲進入吳富鋐透過友人承租套房時。吳查覺有異，而將大門反鎖並與警方對峙，並揚言房間內有炸彈要求警方退離，再從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP爆裂物寶特瓶，幸未引爆。

警方唯恐吳富鋐引爆房間內爆裂物，造成附近住戶更大傷亡，遂採強勢攻堅，並發射瓦斯煙霧彈。吳於爬行至房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡，後遭逮捕並查扣犯罪證物。

吳富鋐全盤否認犯行，但有證人證詞及相關證據資料在卷可佐，一審判9年6月，刑前監護3年，可上訴。未料，《自由時報》報導，被關押在台南看守所的吳，21日被發現在舍房內尋短身亡。

當天清晨6時半實施早點名，所方人員見吳富鋐沒動靜，上前查看才發現對方已身亡，連吳的室友都沒發現。由於他在所內有會面、作息也算配合，將由檢方相驗遺體釐清。

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▲▼警方攻堅逮人。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

▼警方採取強力攻堅，在二度駁火時發射催淚彈，但其中一發掉落地面 。（圖／資料照／記者洪正達攝）