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撒旦之母炸彈客離奇陳屍看守所　鼻塞衛生紙躺床上「頸留索痕」

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳富鋐在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現自殺身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

男子吳富鋐因不滿政局與時事，2019年12月在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，一審判9年6，21日被台南看守所發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻身亡，檢方相驗吳男頸部有索溝、鼻塞衛生紙，家屬對死因有異議，檢方將擇期解剖查明死因。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署指出，死者吳男因涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例經本署檢察官提起公訴，經台南地院判決有罪，案經上訴後現由台南高分院審理中，吳男仍在台南看守所羈押。2月21日上午6時30分，台南看守所早點名時，發現吳男未起床，台南看守所管理員前往吳男床鋪查看，發現吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，台南看守所馬上將吳男送醫急救，惟於到院前已無自主呼吸及心跳仍宣告不治身亡，台南看守所復通知轄區歸仁分局向台南地署報驗，值班檢察官蔡明達接獲報驗後即率同法醫師前往台南市立殯儀館相驗。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案相驗後發現吳男頸部有索溝，鼻子有塞衛生紙，吳男家屬對死因有異議，檢察官為確切釐清死因以杜爭議，乃諭知保留舍房監視器畫面，並擇日解剖鑑定，以進一步釐清死因。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，吳男口鼻的膠帶究竟是一般文具膠帶或不能取得之膠帶，檢警正調查中，而吳男頸部繩索經查係吳男過年期間所買蛋捲禮盒上之手提棉繩，吳男被發現時係躺在床上，用手勒繩，究竟是輕生或有其他因素，檢警正深入調查偵辦中。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳富鋐2018年間因情緒障礙，陸續出現聽幻覺、被害等精神病症，因而其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力，有顯著減低情形；其因不滿中國國民黨及政局、時事，先經由網路上資訊自行習得製作TATP炸彈（俗稱撒旦之母）技能。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年總統及立委選舉期間，吳富鋐即基於恐嚇公眾及以公共危險犯意，製造爆裂物，其利用這些上網購買原料，製作TATP炸彈，並以塑膠提袋包裝；於同年12月12日凌晨5時3分許，放置在中國國民黨台南市後壁區黨部前，見無人在建築物時，以遙控器進行起爆，但因內部結晶體潮溼，致爆炸未遂。經黨部主任莊永瑞發現報警，經鑑識人員檢測內容物確認為TATP炸彈，乃循線追捕。

▲男子吳富鋐因不滿政局與時事，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，還揚言與警方同歸於盡，21日被台南看守所人員發現，吳男頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，送醫急救無效身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於2019年12月13日晚間6時50分許，埋伏欲進入高雄吳富鋐透過友人承租套房時。吳查覺有異，而將大門反鎖並與警方對峙，並揚言房間內有炸彈要求警方退離，再從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP爆裂物寶特瓶，幸未引爆。

警方唯恐吳富鋐引爆房間內爆裂物，造成附近住戶更大傷亡，遂採強勢攻堅，並發射瓦斯煙霧彈。吳於爬行至房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡，後遭逮捕並查扣犯罪證物。吳男一審判9年6月，刑前監護3年，21日卻被發現在舍房內尋短身亡。

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