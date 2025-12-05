「撒旦之母」炸死桃園工人！　專家：取得容易200克可毀客機

▲化學儲存槽底部竟有「撒旦之母」，員工清洗到一半突爆炸，送醫後重傷不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園市一間鐵工廠9月10日驚傳爆炸意外，64歲宋姓員工在清理儲槽時，不幸遇上具有高度危險性的「撒旦之母」TATP爆炸，導致他重傷身亡。有專家解釋「撒旦之母」是什麼，透露容易取得且威力強大，網傳只要200克即可炸毀客機。

事情發生在9月10日上午九點多，宋姓男子當時正在廠內依負責人指示清洗兩層樓高的化學儲存槽。清洗到一半，他發現槽底有奇怪的結晶，便用改裝掃把從頂端清理。沒想到清掃過程中，疑似因金屬摩擦產生火花或熱能，結晶突然爆炸，宋男瞬間被炸飛，頭部重創送醫後不幸身亡。

經過消防、警方和勞檢處聯手調查，發現這個儲槽原本是存放異丙醇，雖然事故前裡頭已沒殘留異丙醇，但底部這些結晶驗出竟是「三過氧化三丙酮」，也就是俗稱的「撒旦之母」。這種炸藥極度敏感，只要碰到震動、摩擦，甚至曬到太陽都有可能爆炸。

有專家透露，TATP原料像雙氧水、鹽酸都不難取得，但這種炸藥的危險性極高。2017年新北汐止爆炸事件，嫌犯也曾自製TATP導致斷掌。由於製作門檻低，「撒旦之母」常被恐怖份子利用，網傳僅需200克即可炸毀客機，威力驚人。