　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-林亮君。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市議員林亮君。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已正式認定「職場不法侵害成立」。然而，陳不僅毫無歉意，竟濫用其身為母公司董事（國票金控）之職權，要求將本案提報審計委員會企圖重啟調查，欲透過對職場霸凌沒有規範的證交法令推翻勞動法規認定的霸凌事實，形同對受害者二度傷害。

林亮君指出，國票證券一名W姓職員因職務獨立性長期遭副董事長陳冠如不當干預與言語羞辱，遂依《職業安全衛生法》透過內部管道申訴。經國票證券公司依法邀集外部專家啟動「職場不法侵害處置小組」獨立調查，霸凌事實明確，已決議不法侵害成立。

但陳冠如不僅拒絕接受調查結果，還仗著在母公司國票金控的職權，要求將霸凌案提報審計委員會。加害者不僅試圖請關係友好的獨立董事另組調查小組，更以審計委員會介入已調查成立的霸凌案，並主導重啟調查，企圖以跟職場霸凌無關的證券法令來推翻依照勞動法令完成的調查結果。

林亮君痛批，國票金控此舉是公然對抗《職業安全衛生法》，意圖以跟職場霸凌無關的證券法令凌駕於國家對勞工權益的保障！職安法對金融業高階主管形同虛設、踐踏勞工尊嚴，更讓受害者求助無門。

林亮君強調，該W姓職員從證券公司內部申訴到尋求北市勞動局協助，一切依法依規，卻因金控母公司濫用職權試圖翻案，讓該職員面對極大壓力，更一度求助無門。國票證券副董事長陳冠如這種濫權干預、挑戰法治的行為，根本是對勞工權益的踐踏與侮辱。

林亮君表示，國票金控的行為已違反《職業安全衛生法》第6條第2項第3款與《職業安全衛生設施規則》第324-3條等規定，這種濫權行徑不僅踐踏《職安法》，更違反基本法治精神，以權力掩蓋霸凌事實、破壞法制正當性的嚴重行為。

林亮君說，證券法不能凌駕職安法，但身為勞動主管機關的勞動局卻說不出本案該如何遏止金控公司的行為，讓企業有空間以法律漏洞明目張膽的掩護加害者，形同對受害者的再次傷害。若此例一開，未來加害者遂用該法律漏洞，讓金融從業人員的勞工權益將蕩然無存。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

政治熱門新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

議長闖會場踢桌被告　傅崐萁提告張峻6罪狀

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

養豬協會重砲中市府失職！　盼政府補貼紓困

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

更多熱門

相關新聞

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

民眾黨立委黃國昌今（16日）質詢警政署長張榮興時，提及一起駐外警官的霸凌案，黃指出，被害人向警政署申訴，但警政署丟回刑事警察局自行調查，卻沒有給被害人說明機會，且更扯的是，被申訴的人還知道申訴內容，私下接觸相關證人，讓他質疑，「可以這樣嗎？」張榮興回應，這是不可以的，答應兩周內書面回應，有必要的話也可到黨團說明。

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

連爆黃金葛下毒、性騷！台中男師被罰6萬

連爆黃金葛下毒、性騷！台中男師被罰6萬

台中校園黃金葛下毒案　監院調查出爐

台中校園黃金葛下毒案　監院調查出爐

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

關鍵字：

霸凌職場霸凌職業安全衛生法國票證林亮君

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面