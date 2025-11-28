不滿女同事請假！台積電副理開會爆她得帶狀皰疹　判刑2月賠10萬

▲台積電副理洩漏個資，法院判有期徒刑2個月賠10萬。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者劉人豪／台中報導

台積電女工程師指控遭部門副理霸凌，還洩漏她患帶狀皰疹等個資隱私，並在公司群組中稱她「皮蛇」，副理被依違反個資法判刑2月，民事部份台中地院認為副理洩漏林個資，判應給付女工程師10萬元。

根據判決，林姓女子擔任製程工程師，提告稱2021年起持續遭沈姓部門副理霸凌，並被迫於2021年11月5日離職。林女指出，原先以「女性工程師不須值夜班」作為招募條件，卻在未經同意下要求值小夜班，還於工作安排上持續刁難，包括刻意被安排單獨值日班、刻意退件駁回加班單、加班屬實卻要求造假讓加班單移轉，跟同事說「登楞！！！下週是林女小夜」、「為了公平起見，請不要在00:00之前放她走」。

另外還洩漏林女患有帶狀皰疹的個人資料，抱病後回歸台積電公司上班，遭刻意要求補齊工作落後進度，欲將此作為工作態度欠佳及不適任證明，以不實報告並不斷以言語羞辱、刺激，刻意營造不適任不實指控。

林女意圖申訴後，副理便開始刻意布局製造假證據，如寄信給助理工程師佯裝關心林女，明知林女身體不適數週仍執意安排值夜班。2021年10月6日林女因特休假用完而返回公司上班，副理持續以不實消息刁難，讓林女感到重回煉獄。

副理2021年6至10月使用台積電公司內部通訊軟體，在群組集體職場霸凌林女，發文「皮蛇」、「蛇紋身的女孩」、「肥」、「真希望她媽知道她女兒這麼廢」、「我找不到她存在這世界的價值」，並將其視為生活樂趣。

副理稱台積電公司按勞動基準法保障分娩女性不安排夜班，林女並非分娩女性，自非台積電公司之保障名單。且安排女性工程師值小夜班，並非因人設事，是在公開會議中兩課所有同仁共同決議，林女當下並未提出反對意見，應視為默認同意，課內尚有其他女性同仁，亦未有任何人持反對意見。

加班單退件僅是請林女提供加班詳細證據，提供詳細資訊後已補齊加班費。至於信中用詞，乃因林女本來就與同事相處融洽，升任副理後並未產生隔閡，自然以平常詼諧口吻溝通。提及林女患有「帶狀皰疹」一事，非出於故意，乃基於他人身體及生命安全考量，避免他人受帶狀皰疹病毒傳染引發水痘。

法院認為，副理洩漏林女生理假、病假隱私、就診資料、學歷等行為，已侵害隱私權、資訊自主權及其他人格法益而情節重大。而洩漏個資之外，排班、工作刁難、霸凌部分不成立侵權，審酌雙方身份、地位以及收入，判決副理應賠償精神慰撫金10萬元。