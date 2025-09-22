獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

▲高雄市政府爆霸凌！網控調離現職沒處分「天理不容」。（圖／翻攝FB爆廢公社二館）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府驚傳霸凌！有網友連日在網路爆料指稱，人事處一名許姓科長殘害同仁，職場霸凌案成立，但僅調離職位，控訴「未接受處分，天理不容」。對此，市府人事處證實此事，但澄清是先行調整被申訴人職務，後續已移由考績會審議相關行政責任及懲處。

近來網路上有網友爆料指控，「高雄市政府人事處許姓科長，殘害同仁，職場霸凌成立，只調離職位，未接受處分，天理不容。」該網友不滿，質疑當事科長霸凌部屬後，僅被平調至市府其他局處，根本沒有處罰霸凌者，要求市長應該給許科長適當處分。

▲高雄市政府爆出霸凌案。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，該許姓科長長期對部屬言語霸凌，還涉嫌煽動同事孤立，企圖打壓、邊緣化被霸凌者，導致該同仁巨大心理壓力，除影響上班情緒及工作品質，每天也都活在恐慌憂鬱及被迫害的心情中。

霸凌事件引來網友關注，直言「不是後台夠硬，就是上面無能不願處理」、「有關係那就沒關係」、「等等又有人要震怒惹！」、「民主聖地，自己掃地」。

對此，高市府人事處證實霸凌案表示，人事處於今年7月接獲公務人員保障暨培訓委員會（以下簡稱保訓會）撤銷該處去年4月職場霸凌申訴決議後，即依據《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》召開防護委員會會議，重新組成調查小組調查，並於9月中旬召開防護委員會審查決議：本件職場霸凌成立。

人事處表示，人事處同仁A於2024年4月提出職場霸凌申訴，該處於接獲申訴後即依規定組成外聘專家比例過半之調查小組，並經審議定「不成立」。申訴人不服，於去年7月向保訓會提起再申訴，保訓會於今年7月8日作成決定，認為原決議有不當之處，撤銷前開霸凌不成立之決議，並要求另為適法處理。

人事處說明，本案於今年7月下旬接獲保訓會撤銷原決議後，立即依據安衛辦法召開防護委員會會議，重新組成調查小組，小組委員全數由外聘學者專家組成，成員涵蓋法律、勞資關係及心理諮商等專業領域，並於9月初完成調查報告，初步認定構成職場霸凌。經人事處9月中旬召開防護委員會審查決議：本件職場霸凌成立。

人事處強調，對於職場霸凌議題一貫秉持「零容忍」立場，該起霸凌案經人事處9月中旬召開防護委員會審查決議成立，並先行調整被申訴人職務，目前依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任，以確保職場安全與同仁權益。

事實上，過去高雄市政府也爆出霸凌案件，衛生局社區心衛中心一名蘇姓主任，遭投訴因餐點未送達，逼得員工下跪道歉，案件後續經調查後，確認有不當對待的管理行為，該主任遭調離現職並降調他機關非主管職。