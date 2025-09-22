　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

▲▼高雄市政府爆長官霸凌！　網控調離現職沒處分「天理不容」。（圖／翻攝FB爆廢公社二館）

▲高雄市政府爆霸凌！網控調離現職沒處分「天理不容」。（圖／翻攝FB爆廢公社二館）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府驚傳霸凌！有網友連日在網路爆料指稱，人事處一名許姓科長殘害同仁，職場霸凌案成立，但僅調離職位，控訴「未接受處分，天理不容」。對此，市府人事處證實此事，但澄清是先行調整被申訴人職務，後續已移由考績會審議相關行政責任及懲處。

近來網路上有網友爆料指控，「高雄市政府人事處許姓科長，殘害同仁，職場霸凌成立，只調離職位，未接受處分，天理不容。」該網友不滿，質疑當事科長霸凌部屬後，僅被平調至市府其他局處，根本沒有處罰霸凌者，要求市長應該給許科長適當處分。

▲▼高雄市政府。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市政府爆出霸凌案。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，該許姓科長長期對部屬言語霸凌，還涉嫌煽動同事孤立，企圖打壓、邊緣化被霸凌者，導致該同仁巨大心理壓力，除影響上班情緒及工作品質，每天也都活在恐慌憂鬱及被迫害的心情中。

霸凌事件引來網友關注，直言「不是後台夠硬，就是上面無能不願處理」、「有關係那就沒關係」、「等等又有人要震怒惹！」、「民主聖地，自己掃地」。

對此，高市府人事處證實霸凌案表示，人事處於今年7月接獲公務人員保障暨培訓委員會（以下簡稱保訓會）撤銷該處去年4月職場霸凌申訴決議後，即依據《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》召開防護委員會會議，重新組成調查小組調查，並於9月中旬召開防護委員會審查決議：本件職場霸凌成立。

人事處表示，人事處同仁A於2024年4月提出職場霸凌申訴，該處於接獲申訴後即依規定組成外聘專家比例過半之調查小組，並經審議定「不成立」。申訴人不服，於去年7月向保訓會提起再申訴，保訓會於今年7月8日作成決定，認為原決議有不當之處，撤銷前開霸凌不成立之決議，並要求另為適法處理。

人事處說明，本案於今年7月下旬接獲保訓會撤銷原決議後，立即依據安衛辦法召開防護委員會會議，重新組成調查小組，小組委員全數由外聘學者專家組成，成員涵蓋法律、勞資關係及心理諮商等專業領域，並於9月初完成調查報告，初步認定構成職場霸凌。經人事處9月中旬召開防護委員會審查決議：本件職場霸凌成立。

人事處強調，對於職場霸凌議題一貫秉持「零容忍」立場，該起霸凌案經人事處9月中旬召開防護委員會審查決議成立，並先行調整被申訴人職務，目前依規定移考績會檢討被申訴人相關行政責任，以確保職場安全與同仁權益。

事實上，過去高雄市政府也爆出霸凌案件，衛生局社區心衛中心一名蘇姓主任，遭投訴因餐點未送達，逼得員工下跪道歉，案件後續經調查後，確認有不當對待的管理行為，該主任遭調離現職並降調他機關非主管職。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查

快訊／台東金峰太麻里溪水暴漲！快要淹過道路...居民加強戒備

國1特斯拉自撞又被追尾　駕駛站車外等救援…遭小貨車撞斷腿！

疑龍捲風過境！台東「一整排鐵皮屋頂」掀翻...現場災況畫面曝

最重罰25萬！颱風期間進入管制區　台東海巡逕行舉發2民眾

快訊／新北養生會館遭縱火！男要不到錢潑汽油點火逃逸

樺加沙雨勢仍強！台東市區再度積淹水　豐榮地區住戶家具受損

A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

社會熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

獨／成功嶺傳打靶膛炸　新兵眼球掉出

18歲新兵打靶膛炸　「左眼球不在了」腦部卡碎片

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

即／新北五股晚間墜樓！15歲少年送醫不治

日月明功教主出獄後首露面！　陳巧明：我活過來了

爆單蛋黃酥收一星負評　老闆出動「鞠躬立牌」

造謠放颱風假　台南女高中生若涉《災防法》罰更重

更多熱門

相關新聞

曾力挺好友「現在卻被當祭品」　百萬網紅爆心寒！

曾力挺好友「現在卻被當祭品」　百萬網紅爆心寒！

網紅林辰近日拍片，點名Cheap、百靈果、呱吉是極端社會的推手。對此，百萬網紅Cheap錯愕表示，林辰是認識5年的好友，自己也曾在他被炎上時，選擇挺對方，沒想到現在卻被當成祭品，「實在令人失望。」

留前任東西被罵！女友「1句話」男友瞬間軟了　網笑爛

留前任東西被罵！女友「1句話」男友瞬間軟了　網笑爛

狂哭懺悔沒用！謝宜容未獲緩刑原因曝

狂哭懺悔沒用！謝宜容未獲緩刑原因曝

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

玩哏複製文被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

玩哏複製文被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

關鍵字：

高雄市政府職場霸凌人事處譴責熱議

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面