社會 社會焦點 保障人權

控呂秋遠懷孕歧視求償100萬　孩子的媽被譏「殘葉」再加碼50萬

▲▼與律師呂秋遠未婚生女的律師林沄蓁，告呂和事務所懷孕歧視逼離職，求償100萬元，今（14日）到台北地院出庭，批呂PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，再加碼求償50萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲與律師呂秋遠未婚生女的律師林沄蓁，告呂和事務所懷孕歧視逼離職，求償100萬元，今（14日）到台北地院出庭，批呂PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，再加碼求償50萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

律師呂秋遠與自己事務所昔日律師林沄蓁未婚生女，今年（2025年）4月林女爆料因她不墮胎而被逼離職，據此指控呂和事務所涉及職場懷孕歧視，求償精神慰撫100萬元，台北地院今（14日）開庭，林女親自應戰、加碼求償50萬元，她受訪說理由是呂日前PO文稱她們母女是「阻礙成長的殘葉」，造成懷孕歧視的損害持續加深。

林沄蓁開完庭受訪說，當初她將自己懷孕一事告訴呂秋遠，對方不斷約她，或用簡訊、打電話想說服她「趕快墮胎趕快墮胎」，不然的話，她的工作就會被影響，有錄音、LINE訊息截圖為證。

她表示，提告後，今年10月9日，「被告呂秋遠」在個人臉書PO文說她和她未成年子女，是「阻礙成長的殘葉」。林女苦笑停頓，神情有點黯然，她強調呂這篇PO文，擴張懷孕歧視的損害，且持續加深跟加廣，所以她加碼再求償50萬元。

至於雙方是否還有其他案件訴訟中，林沄蓁笑說，這不便說明。

▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

▲呂秋遠（右）和曾是他事務所實習律師林沄蓁（左）未婚生女，今年（2025年）被林女PO文揭露。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

呂秋遠斜槓教職、作家與廣播節目主持人，又勤於社群媒體以法律專業評論時事，兼具網紅身分，與林沄蓁未婚生女令他形象受傷。北院前次安排雙方調解本件勞資爭議，但無結論，今首度開庭，呂秋遠沒現身，委任2位律師出庭代打，主張林沄蓁到呂的宇達經貿法律事務所實習時間，是2023年3月1日到同年8月1日，意指林女8月2日實習期滿離職，不是被開除。

通過律師特考的準律師完成律訓前，須自覓事務所實習5個月，林女主張2023年1、2月，她在另1家事務所實習，同年3月1日改到呂秋遠的事務所實習。呂的委任律師認為林女所說前1段實習期間欠缺佐證、不知真假。

但法官指宇達事務所出具資料，記載林女同年6月12日實習期滿，當時指導林女的張姓律師也簽名為證，辯方今天怎說得不一樣，難道律師簽字前，不用先看清楚？

呂的律師一時語塞，林女主張實習期滿在宇達轉為受僱身分，雖沒簽書面勞動契約，但實際執行撰狀、出庭、客戶諮詢等律師業務，已成立不定期勞動契約，她同年7月10日將自己懷孕一事告訴呂，8月2日就因呂傳訊息給她，當天離職。

林女聲請傳喚當初指導她的張姓律師作證，另批呂提出事務所員工加班記錄，是臨訟製作、殘缺不全，有編造之嫌，使員工權益蕩然無存，她聲請呂和事務所交出她任職期間的出勤與加班記錄，且呂對於逼她墮胎一事避重就輕，因此將求償金額從100萬元擴張為150萬元。

呂的委任律師不否認張姓律師在實習文件簽名的真實性，法官諭知不必傳喚張律師作證，並准許林女要求呂秋遠和事務所提交出勤與加班記錄的聲請，但林女須限期補繳5850元裁判費，否則駁回擴張請求的金額，全案訂於明年（2026年）1月6日開庭最終辯論。

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

網紅未婚生女實習律師懷孕歧視勞資爭議

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

