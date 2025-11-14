控呂秋遠懷孕歧視求償100萬　孩子的媽被譏「殘葉」再加碼50萬

▲與律師呂秋遠未婚生女的律師林沄蓁，告呂和事務所懷孕歧視逼離職，求償100萬元，今（14日）到台北地院出庭，批呂PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，再加碼求償50萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

律師呂秋遠與自己事務所昔日律師林沄蓁未婚生女，今年（2025年）4月林女爆料因她不墮胎而被逼離職，據此指控呂和事務所涉及職場懷孕歧視，求償精神慰撫100萬元，台北地院今（14日）開庭，林女親自應戰、加碼求償50萬元，她受訪說理由是呂日前PO文稱她們母女是「阻礙成長的殘葉」，造成懷孕歧視的損害持續加深。

林沄蓁開完庭受訪說，當初她將自己懷孕一事告訴呂秋遠，對方不斷約她，或用簡訊、打電話想說服她「趕快墮胎趕快墮胎」，不然的話，她的工作就會被影響，有錄音、LINE訊息截圖為證。

她表示，提告後，今年10月9日，「被告呂秋遠」在個人臉書PO文說她和她未成年子女，是「阻礙成長的殘葉」。林女苦笑停頓，神情有點黯然，她強調呂這篇PO文，擴張懷孕歧視的損害，且持續加深跟加廣，所以她加碼再求償50萬元。

至於雙方是否還有其他案件訴訟中，林沄蓁笑說，這不便說明。

▲呂秋遠（右）和曾是他事務所實習律師林沄蓁（左）未婚生女，今年（2025年）被林女PO文揭露。（組圖／翻攝作家H臉書、翻攝自呂秋遠FB）

呂秋遠斜槓教職、作家與廣播節目主持人，又勤於社群媒體以法律專業評論時事，兼具網紅身分，與林沄蓁未婚生女令他形象受傷。北院前次安排雙方調解本件勞資爭議，但無結論，今首度開庭，呂秋遠沒現身，委任2位律師出庭代打，主張林沄蓁到呂的宇達經貿法律事務所實習時間，是2023年3月1日到同年8月1日，意指林女8月2日實習期滿離職，不是被開除。

通過律師特考的準律師完成律訓前，須自覓事務所實習5個月，林女主張2023年1、2月，她在另1家事務所實習，同年3月1日改到呂秋遠的事務所實習。呂的委任律師認為林女所說前1段實習期間欠缺佐證、不知真假。

但法官指宇達事務所出具資料，記載林女同年6月12日實習期滿，當時指導林女的張姓律師也簽名為證，辯方今天怎說得不一樣，難道律師簽字前，不用先看清楚？

呂的律師一時語塞，林女主張實習期滿在宇達轉為受僱身分，雖沒簽書面勞動契約，但實際執行撰狀、出庭、客戶諮詢等律師業務，已成立不定期勞動契約，她同年7月10日將自己懷孕一事告訴呂，8月2日就因呂傳訊息給她，當天離職。

林女聲請傳喚當初指導她的張姓律師作證，另批呂提出事務所員工加班記錄，是臨訟製作、殘缺不全，有編造之嫌，使員工權益蕩然無存，她聲請呂和事務所交出她任職期間的出勤與加班記錄，且呂對於逼她墮胎一事避重就輕，因此將求償金額從100萬元擴張為150萬元。

呂的委任律師不否認張姓律師在實習文件簽名的真實性，法官諭知不必傳喚張律師作證，並准許林女要求呂秋遠和事務所提交出勤與加班記錄的聲請，但林女須限期補繳5850元裁判費，否則駁回擴張請求的金額，全案訂於明年（2026年）1月6日開庭最終辯論。