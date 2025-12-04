　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑7棟樓搜索完畢　已致159人遇難！各棟罹難人數曝

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港大埔宏福苑火災的搜救工作已進入尾聲，香港特區政府昨（3）日公佈災情最新統計，七棟大樓均已完成搜查，目前至少發現159人罹難，仍有31人失聯，就罹難者分布情況來看，宏泰閣和宏昌閣傷亡最為嚴重。此外，港府同時宣佈多項費用減免與補助措施，以協助受影響住戶與家屬度過難關。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

《揚子晚報》報導，香港特區政府12月3日舉行新聞發布會，香港警務處處長周一鳴表示，目前已完成全部7座大廈的搜查工作。火災確認遇難人數仍可能上升，下階段搜查將集中於火災大樓周邊區域。

根據警方說明，截至3日下午2時，宏福苑火災已造成159人死亡，並再於現場尋獲3具遺體，其中，140具遺體已確認身份，仍有19具待確認，死者年齡介於1歲至97歲，包括1名殉職消防員與5名在場工作的員工。另有42名傷者已出院，37人仍在治療，4人危殆、9人情況嚴重。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

災情分佈顯示，宏泰閣遇難人數最多，共82人；最先起火的宏昌閣則有70人罹難；宏新閣3人、宏道閣2人、宏盛閣1人，未受火勢波及的宏志閣則無死亡通報。

香港警方指出，與火災相關的調查持續進行，再拘捕6名涉事消防裝置供應商人士，並將就設備是否存在問題進一步釐清。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

在照顧受災民眾生活方面，香港入境事務處已豁免補領證件費用，醫管局將為傷者提供全額免付的醫療與復康服務；食物環境衛生署也將免除骨灰安置及相關服務費用。

特區政府發言人提到，受災居民將獲得 2024／2025 與 2025／2026 課稅年度稅款全額豁免，並由政府代繳地租，同時，免除因火災無法使用住宅所產生的差餉。此外，宏福苑住戶在今（2025）年7至11月的水費、排污費將全數豁免。

