八炯為造謠向香港人鞠躬道歉　詹江村轟：什麼時候跟鍾明軒道歉

▲八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記）

記者郭運興／台北報導

近日香港大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳發文批評，她不明白台灣網紅八炯為何要聲稱香港消防在當時只派一輛消防車，這是造謠。八炯2日則透過影片兩度鞠躬道歉，他表示，前幾天影片轉述一位老太太原話，當下覺得大概率是真的，沒有花心思去查證，未來都會多方查證。對此，國民黨桃園市議員詹江村痛批，「你也造謠鍾明軒，什麼時候道歉啊？」只敢欺負台灣人，碰到中國香港人就腿軟，是要怎麼抗中保台？

近日大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳在Threads發文表示，她做為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，實在不理解八炯為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，稱香港消防只派一輛消防車，以及防暴警察也在場？她嚴正表示，這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量。

八炯2日晚間則發布一部「向香港人致歉！對不起，查證不周」的影片，片中他表示，今天自己要跟香港的消防單位道歉，對不起，道歉的點是關於前幾天，講述日本相關議題的影片，最後約莫一分鐘轉述了一位老太太的原話。

八炯表示，這條影片是當下不少網友傳遞給他，希望幫忙關注香港大火的議題，由於太多網友傳遞這條影片給他，當下覺得大概率是真的，就沒有花心思去查證。

八炯指出，直到1日晚上看到相關話題說他消費香港、抹黑香港的新聞，自己才去查證，在凌晨的時間也把香港大火的時間脈絡整理清楚，陸續也有網友提供給他正確的資訊，還原了當時的實際情況，所以他要再次跟香港的消防單位還有市民們道歉，對不起。

對此，詹江村批評，內政部長劉世芳民間顧問八炯為了蹭流量，為了造謠中國香港，罔顧火災受難家屬的心情，刻意造謠扭曲真相，一貫抹黑造謠的操作手法，這次算是踢到鐵板，大翻車。

詹江村表示，八炯公開造謠，說香港大樓火災現場，一個小時後，才一部消防車到場，被大樓受災戶罵爆，八炯被香港人，一人一口口水淹沒，嘗試到香港人的怒火跟網路鐵拳，終於低頭道歉。

最後，詹江村提到，「八炯，你也造謠鍾明軒，什麼時候道歉啊？」只敢欺負台灣人，碰到中國香港人就腿軟，是要怎麼抗中保台？

▼桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

●還想看更多...

►稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻 八炯鞠躬道歉：沒花心思查證