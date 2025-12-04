　
政治

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

▲▼總統賴清德接受紐約時報專訪。（圖／翻攝YouTube／New York Times Events）

▲總統賴清德接受紐約時報專訪。（圖／翻攝YouTube／New York Times Events）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日登上《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」，並接受專訪。他在訪談中提及，中國目前的經濟的確非常不好，國際金融機構推測，經濟成長率大概4％多，非常希望中國國家主席習近平在經濟內部競爭時候，該考慮的不是擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧更好；他說，台灣樂意幫助中國、共同合作，解決他們面臨的經濟上問題。

在訪談中，賴清德被問及，台灣現在經濟發展非常好，主要來自人工智慧熱潮，是否擔心人工智慧熱潮泡沫化，以及如何看待中國現在的經濟，以及中國經濟狀況是否影響習近平對台灣的態度？

賴清德表示，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。他說，身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

賴清德表示，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

另外，賴清德直言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。他說，非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，習應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。

賴清德表示，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

12/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

台灣總統賴清德近日以特邀貴賓身份參加紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，分享他對台海緊張情勢及台美關係的看法。針對可能的侵台時間表，賴清德提出8字原則強調，強調台灣將透過增強自身防衛能力及深化與國際合作，來維護和平穩定局面。此外，他也談及台灣在全球半導體產業的重要角色及人工智慧的未來。

賴清德人工智慧中國經濟台灣成長習近平

