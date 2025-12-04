　
「1種油品」恐助長癌細胞增長！醫教3招安全用油：吃對很重要

最新研究揭露，日常飲食中常見的Omega-6脂肪酸若攝取過量，可能會加速侵略性極高的「三陰性乳癌」腫瘤生長。（翻攝自pexels）

▲研究發現，食用含有Omega-6亞麻油酸較多的油品，可能會刺激三陰性乳癌腫瘤的生長。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

最新研究揭露，日常飲食中常見的Omega-6脂肪酸若攝取過量，可能會加速侵略性極高的「三陰性乳癌」腫瘤生長。腎臟科醫師江守山提醒民眾，日常挑選與使用食用油不能掉以輕心；營養師也補充不同脂肪酸的特性，並提出烹調建議，希望能協助國人抗發炎，降低癌症風險。

過量Omega-6活化癌細胞生長途徑

江守山日前在臉書發文表示，Omega-6脂肪酸是人體必需營養，來源包括堅果、雞蛋與多數日常使用的食用油（但苦茶油、橄欖油、堅果油不屬於此類）。然而 現代人攝取量普遍過多。

美國威爾康奈爾醫學院進行的動物研究發現，Omega-6中的「亞麻油酸」會與三陰性乳癌常見的FABP5蛋白結合，啟動癌細胞增生路徑。

研究團隊讓實驗小鼠大量攝取亞麻油酸後，發現小鼠的FABP5蛋白顯著增加，腫瘤生長也更快。三陰性乳癌因缺乏常見的荷爾蒙受體與HER2，使可使用的標靶藥物有限，被視為臨床上最棘手的乳癌類型之一。

江守山指出，自1950年代起，富含Omega-6的種子油（如大豆油）大量運用於油炸與加工食品中，使民眾攝取量遠超身體需求。他推測，這或許與二戰後癌症發生率逐年升高有一定關聯。

如何安全用油？醫給3點建議

基因醫師張家銘也曾在臉書發文給出用油建議：

1.維持三種脂肪酸的黃金比例，張家銘表示，最健康的策略不是只攝取單一脂肪，而是維持3種脂肪酸的黃金比例，Omega-6 :Omega-3理想為4:1以下。建議每週攝取2次深海魚（補足Omega-3）、選用橄欖油或酪梨油（增加Omega-9）、避免使用加工種子油（降低Omega-6）來達到真正的Omega平衡。

2.二歲以下的嬰兒需要較高脂肪來支持發育，但二歲以上就該建立健康的油脂攝取方式。吃太多反式脂肪、飽和脂肪，不只會導致肥胖，還可能提早出現動脈硬化。研究顯示，童年時期的膽固醇偏高，未來變成高風險族群的機率大大上升。

3.教孩子用橄欖油煮菜、吃堅果取代零食，是送給他們未來健康的最好投資。

張家銘提醒，吃油不是錯，而是沒有選對用油，只要清楚什麼是「值得吃的油」，什麼是「該遠離的油」，長期下來就可以改善健康，他呼籲民眾，打開廚房櫃子，重新認識家裡的每一瓶油。從選擇橄欖油、少吃餅乾泡麵、愛上吃魚開始。吃油，吃對，比吃少更重要。


德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與夫人3日抵達英國，展開為期 3天的國是訪問。這是德國元首相隔27年再度以國是規格訪英，象徵英德在歐洲局勢動盪之際，深化合作的歷史時刻。除了英王查爾斯三世（King Charles III）與威廉王子（Prince William）的外交接待受矚目，凱特王妃（Kate Middleton）更以1日3套的服裝亮相，在晚宴上更戴出塵封近20年的維多利亞女王的王冠，展現教科書級的時尚外交。

江守山張家銘Omega-6鏡週刊

