社會焦點

懸案疑雲！氣質正妹人間蒸發8年　唯一知情男友竟離奇墜樓

圖文／鏡週刊

8年前，1名彭姓女子人間蒸發，彭母報警，警方根據彭女的手機訊號及周邊監視器，確認她與1名李姓男子進入桃園中壢某大樓，但上門找人時，李男竟墜樓身亡，警方在其住處找到彭女的物品及沾有彭女血跡的美工刀，又查出李男有殺人分屍前科，懷疑彭女遭遇不測，不過，追查過程中，多個監視器離奇損毀，像是有股神祕力量阻擋辦案。雖然彭女多次向母親託夢，直呼好冷，但警方怎樣都找不到她的屍體，成了類似美國「藍可兒事件」的懸案。

2017年4月，桃園市彭姓女子失聯，彭母到警局報案協尋，警方調閱彭女的手機定位紀錄，發現手機最後的訊號位置在中壢，調閱相關監視器後，查出她在失聯前一晚搭車到中壢與1名男子會合。

警方發現，彭女與該名男子互動親密，最後一起走進一棟社區大樓，隨即帶彭母到該大樓找女兒，管理員告知男子姓李，住6樓，一夥人到李男住處按門鈴，雖聽見屋裡有聲響，卻一直沒人開門，不久後突然有鄰居大喊：「有人墜樓！」

警方下樓查看，發現墜樓的人竟就是李男，緊急送醫後仍回天乏術。為了找尋彭女下落，警方破門進入李男住處，不過，屋內有彭女物品卻沒有她的蹤影，監視器也只見彭女與李男一起進電梯，之後就再也沒有彭女走出大樓的畫面。

警方直覺彭女恐遭不測，請來鑑識人員到李男住處採證，鑑識人員在屋內找到1把美工刀，刀柄內側採到血跡反應，比對之後，確認是彭女的DNA，警方認為，刀刃沒有血跡反應，應是李男刻意清洗過，彭女可能慘遭殺害。

警方調查李男的背景，赫然發現他曾犯下殺人分屍案！在彭女失蹤案前22年，李男殺害當時女友的室友，並將死者拖到浴室，用菜刀分屍，警方獲報上門時，發現李男將屍塊分裝在幾個塑膠袋內，正準備外出丟棄，當場將他逮捕，最後他被法院判處無期徒刑，服刑20年後假釋出獄。

李男假釋後隔年，因酒駕被判刑，法院撤銷假釋，要他服完殘刑，李男便逃亡遭到通緝，警方懷疑他因怕被逮，所以爬出窗外想跑，卻不慎墜樓身亡。李男死後，警方遍尋不著彭女下落，列出好幾種棄屍的假設，但都找不到任何線索，彭女就像美國知名的「藍可兒案」一樣，進入電梯後就人間蒸發。

為了破案，警方再度調閱大樓的監視器畫面，沒想到員警看著畫面過濾細節時，整個監視系統突然故障，直接被廠商宣布報廢，警方轉向隔壁店家調閱出入口監視器，好幾個鏡頭竟也都是沒有訊號的黑畫面，讓員警非常錯愕。

警方全力調查，但似乎有股神祕力量不斷阻擋，靈異頻傳，彭母多次夢到女兒不斷喊著：「好冷！」通報警方重回現場查看冰箱仍一無所獲，她也透過民俗專家感應女兒位置也都沒進展。承辦檢察官最後為彭女手寫牌位，希望超渡她、讓她瞑目，盼有朝一日能夠出現突破點，讓此案真正落幕。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


12/02 全台詐欺最新數據

關鍵字：

中壢藍可兒懸案鏡週刊

