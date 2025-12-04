　
嘉義地產大亨爺孫戀！「小三突變養女」奪2億遺產

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲地產大亨將遺產全留給婚外情的戴女，引發家庭糾紛。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／鏡週刊

宛如狗血八點檔在竟搬上現實生活，嘉義一名顏姓地產大亨，全盛時期在嘉義台南鬧區的精華路段擁有市值10億元的房地產，雖已婚且有3名子女，但仍與多名女子大談婚外情，然而今年91歲因病去世的顏翁，因將遺產卻指名全給一位戴姓女子，讓子女看不下去，聯合控訴父親的情婦戴姓女子，竟為了爭奪家產，竟還從小三變成養女。

根據《東森新聞》報導，顏姓大亨財力雄厚，因其父親過去日治時期保正，因此四處土地都在鬧區精華地段，包含嘉義中山路白川町以及台南國華街白河，全盛時期名下財產市值10億元，出手大方，與多名女子關係良好，但其間投資失敗，導致財產敗光僅剩2億。顏翁子女控訴，戴女與父親大談相差40歲的「爺孫戀」，卻沒想到今年父親病逝，竟以養女身分繼承2億元遺產。

顏翁的二兒子表示，手足認知戴女是一個情婦，卻沒想到利用一些不正當的方法，讓爸爸收養她做養女，「我逢年過節都有打電話給他，可是我爸爸行動就被她控制住」，大呼戴女甚至「給我爸爸寫一些存證信函，不孝啊怎麼樣的。」指控父親的財產被騙走了。顏翁的孫女也痛批，「一年多的會計，妳會跟你的老闆穿著內衣在老闆家的廚房，是正常員工跟老闆，還是所謂的情同父女的關係。」據了解，戴女2013年成顏姓大亨的養女關係。

據了解，顏姓大亨與戴女談長達數十年的婚外情，前妻曾對戴女提告，但最後不起訴。針對家屬的種種指控，戴女矢口否認，強調與顏翁一直以來就是父女情深，並聲稱顏姓子女多年來都未關心父親，幾十年來都是她在照顧父親，直到今年病危去世後遺囑曝光，委屈控訴對方想爭奪遺產，才招來這些不實的指控。


