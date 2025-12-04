　
凱特首戴「172年傳世王冠」美到發光　1日換3套教科書級時尚外交

凱特王妃在國宴上戴了維多利亞女王的東方圓飾王冠。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃在國宴上戴了維多利亞女王的東方圓飾王冠。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與夫人3日抵達英國，展開為期 3天的國是訪問。這是德國元首相隔27年再度以國是規格訪英，象徵英德在歐洲局勢動盪之際，深化合作的歷史時刻。除了英王查爾斯三世（King Charles III）與威廉王子（Prince William）的外交接待受矚目，凱特王妃（Kate Middleton）更以1日3套的服裝亮相，在晚宴上更戴出塵封近20年的維多利亞女王的王冠，展現教科書級的時尚外交。

凱特1日換3套造型？　德國總統訪英有何歷史意義？

史坦麥爾3日抵達英國，展開國是訪問，國是訪問是英國最高層級外交儀式，由英國王室負責象徵性接待，透過禮儀、服裝、傳統與文化，展現國家形象、彰顯雙邊友誼。在此背景下，凱特王妃當天選擇以「藍色」作為主色調，被認為有「和平、信任、穩定與歐洲團結」意義，既呼應王室身分，也向德國釋出友好訊號。

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲威廉王子和凱特王妃3日迎接德國總統史坦麥爾夫婦。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲凱特王妃穿Alexander McQueen寶藍色大衣迎接德國總統，這件大衣她在2023年也穿過。（翻攝The Royal Family 臉書）

在上午的歡迎儀式中，凱特身穿英國品牌Alexander McQueen寶藍色大衣，這套大衣她在2023年耶誕節期間穿過，再度展現她一貫的「舊衣回穿」時尚。她在大衣內穿Burberry深色洋裝，手拿Emmy London深藍色麂皮手拿包，腳踩 Gianvito Ross 深藍麂皮長靴，戴Juliette Millinery的帽子、配戴安娜王妃的藍寶石耳環，端莊優雅。

隨後在溫莎城堡的茶敘中，凱特換上第二套造型，以英國品牌Burberry訂製黑色洋裝亮相。她延續藍寶石耳環，並搭配英國猶太裔設計師Susan Caplan的1980年代復刻珍珠領式項鍊，為整體造型添上亮點，也在德國國是訪問期間，用低調且巧妙的方式，呼應歷史記憶與和解意涵。

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲凱特王妃在茶敘時換上Burberry訂製黑色洋裝，配戴黛安娜王妃的耳環。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲凱特的項鍊是猶太裔設計師Susan Caplan打造，低調呼應歷史。（翻攝princeandprincessofwales IG）

維多利亞女王的王冠塵封20年重出江湖？　是凱特至今戴過最大頂的王冠？

到了晚上的國宴重頭戲，凱特穿上Jenny Packham訂製淡藍亮片披肩禮服，完美演藝「美到發光」。她身上最吸引人的，莫過於頭上那頂她首次配戴的「維多利亞女王東方圓飾王冠」（Queen Victoria’s Oriental Circlet Tiara），這頂王冠歷史悠久、地位極高，且鮮少在公開場合亮相。

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲凱特在國宴上穿Jenny Packham訂製淡藍亮片披肩禮服，完美演繹「美到發光」。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲凱特首度戴上維多利亞女王東方圓飾王冠，絢麗奪目。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲東方圓飾王冠是凱特嫁入王室以來，配戴過最大、最華麗的一頂。（翻攝X@Canellelabelle）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲英王查爾斯三世和王后卡蜜拉，為史坦麥爾舉行國宴。（翻攝The Royal Family 臉書）

根據《PEOPLE》報導，這頂王冠曾是英國已故女王伊莉莎白二世的母親、伊莉莎白王太后的最愛，上一次公開亮相是2005年伊莉莎白二世在馬爾他訪問時佩戴，凱特這次時隔20年戴出場，也是她嫁入王室以來至今戴過最大、最華麗的一頂王冠，無疑是歷史時刻。

《Tatler》指出，這頂王冠與德國擁有特殊淵源，王冠在1853年由珠寶公司Garrard & Co.按照維多利亞女王的王夫亞伯特親王（Prince Albert）的指定打造，而亞伯特親王就是在德國薩克森出生。王冠最初鑲嵌維多利亞女王最喜愛的蛋白石，後因亞歷山德拉王后（Queen Alexandra）覺得蛋白石不吉利，將寶石改為緬甸紅寶石。設計融合印度風格的蓮花與莫臥兒拱門，象徵英國王室當時的美學和歷史版圖。

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲維多利亞女王的「東方圓飾王冠」，由英國御用珠寶商 Garrard & Co. 在 1853 年按照王夫亞伯特親王的設計打造，結合蓮花與莫臥兒拱門的東方風格，最初鑲嵌蛋白石，後由亞歷山德拉王后改為緬甸紅寶石，是英國王室極為罕見公開的傳世珠寶。（翻攝princesscatherineofwales IG）

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！　1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」

▲東方圓飾王冠歷代傳承：自維多利亞女王（左上）起，由英王喬治六世的王后、伊麗莎白王太后（右上）多次佩戴；伊麗莎白二世（左下）在2005年馬爾他訪問中曾佩戴一次。2025年，凱特王妃（右下）在德國國宴上首度配戴，為這頂傳承172年的王冠再添歷史章節。（翻攝princesscatherineofwales IG）

這頂王冠輾轉由伊麗莎白王太后、伊麗莎白二世一路傳承至今，但伊麗莎白二世生前只戴過一次，因此它成為王室最少見、最具故事性的王冠之一。凱特這次選戴此冠，不只向德國國賓致意，也展現英國王室的傳承意義。


