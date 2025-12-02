買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有名網友最近準備出國時，打開訂票網站原本想買經濟艙，結果卻發現，商務艙反而比較便宜。她笑稱「人生第一次為了省錢，選商務艙！」貼文引來不少網友熱論，紛紛分享自己也遇過「升等反而省錢」的情況。

有網友在 Threads 貼出截圖，說自己人生第一次為了省錢選商務艙。只見原PO要從尼泊爾加德滿都的特里布萬國際機場飛往馬來西亞吉隆坡的吉隆坡國際機場，而經濟艙的機票票價是2983令吉（MYR，馬來西亞幣），約新台幣22663.15元。而商務艙的機票則是2432令吉，約新台幣18476.96元。原PO也在留言處透露，他的狀況是距離起飛只剩幾天，結果一查經濟艙票價直接飆到天花板。

不少人留言直呼完全懂，「有時經濟艙比商務艙還貴，很令人不解」、「星宇也遇過豪經艙比經濟艙便宜」、「我之前酷航也撿過豪經艙比經濟艙更便宜，還坐第一排第一個下機，爽爆」、「同班機、同艙等的價格都會有落差，就是經濟艙便宜票賣光、商務艙便宜票沒賣完。」

更多人分享親身經驗，「中秋節搭國泰北京—台灣，經濟艙4萬、商務艙3萬」、「去巴黎那次也是，商務艙比經濟艙便宜快一千」、「Tway 商務艙比經濟艙便宜，我到現在還沒回過神。」

也有網友搞笑喊，「不買對不起自己」、「強迫買商務艙…」、「讓你上癮了嗎？」甚至有人貼給朋友說，「我們今天討論的情況出現了！」討論區整片哀號搭配羨慕，直呼希望下次也能遇到這種「省錢升等」的美事。