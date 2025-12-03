中共嗆台灣沒有外交部長　林佳龍：我就在這裡

記者蘇靖宸／台北報導

日相高市早苗日前以《舊金山和約》回應對台立場，但中國外交部發言人毛寧指中方從未承諾過該合約有關台灣主權屬數，另名發言人林劍更嗆台灣沒有什麼外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3日）表示，「我就在這裡」，不管是台灣護照或外交部長名片，都可以走遍天下。

▲外交部長林佳龍3日赴立法院外委會專案報告國際及兩岸情勢。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍上午到立法院外交國防委員會進行「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」專案報告。對於中國不承認《舊金山和約》，且外交部發言人嗆聲台灣沒有什麼外交部長，林佳龍會前受訪時回應，台灣具備國家任何定義條件，中華民國在國際上也有行使主權能力。

林佳龍說，《舊金山和約》是國際承認的條約，至於台灣有無外交部長？「我就在這裡」，不管是台灣護照或外交部長名片，「我們都可以走遍天下」。

有關美國總統川普昨簽署「台灣保證實施法案」，該法案要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。對此，林佳龍說，台美關係邁前一大步，對雙方交往準則，可以彼此有更完整互動，其中包括到聯邦機關洽公或代表處互動，是台美關係正常化進一步發展，「我們表示肯定跟感謝」。

至於台美關稅談判最新進展，林佳龍表示，進行的都很順利，實質內容在最後總結中，期待盡快宣布。