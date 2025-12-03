台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

▲軍情局3日回應情報人員在荷蘭遭跟拍案。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部軍情局6名官員今年5月到荷蘭與當地軍情局官員秘密交流昨被網友曝光，訊息包括台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、吃飯合照都被公開。對此，軍情局今（3日）指該案由中共匈牙利僑社主導，但軍情局與友盟情蒐合作一事與事實不符；軍情局強調，將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

有網友昨在「爆料公社」指出，陳明華今年5月接任軍情局長後，第一件事是當月派遣一支先遣小組，由2位處長帶隊前往荷蘭，成員共6人、任務代號「相遠方案」，結果與荷蘭軍情局（MVID）吃飯卻被人拍照，而荷蘭兩大情治單位MVID及「情報與安全總局」（AIVD）11月也派6人來台，要求台灣配合滲透2位中國半導體頂尖人才。不僅如此，該網友也PO出台灣團跟荷蘭團的成員名稱跟職稱，連我方的詳細荷蘭行程表、在荷蘭與MVID吃飯合照都被公開。

對此，軍情局3日中午以新聞稿回應，針對由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」，傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等情，相關內容失真、且與事實不符。軍情局強調，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升。軍事情報工作係建軍備戰重要支撐，尤面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，更縝密地推展情報工作與任務，以維護國家安全。

另外，國安局長蔡明彥今早在立法院外委會答詢時表示，早上注意到該案後，已請軍情局徹查狀況，而國安局立刻啟動網路上查找溯源，結果發現大概最早是一次性帳號傳散這資訊，他一方面請軍情局做內部調查，二方面會比對網路傳散網路是否有刻意操作。