政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何送32元舊電鍋變貪汙重罪？　沈伯洋曝立院陋習：遇事就加重刑責

▲▼民進黨團副幹事長、立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

北市黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月、緩刑2年。民進黨立委沈伯洋今（3日）解釋，為何舊電鍋會變貪汙重罪？因為台灣公務員相關犯罪刑責設計超級重、很沒彈性，這是立法院的習慣，遇到任何新型犯罪，一律都設計「最重刑責」，每個人都互相喊加重，導致輕微犯罪也可能適用很重刑；現在喊著要總統解決的人，可能也是平常在立法院不管比例，喊加重刑責喊得最大聲的人。

「為什麼一個舊電鍋，會變成貪污重罪？」沈伯洋今（3日）指出，為什麼檢察官不能不起訴，甚至緩起訴？為什麼法官不能直接判免刑？理由很簡單，也很無奈，就是因為公務員相關犯罪刑責設計超級重、很沒彈性，「這是我們台灣立法院一直以來習慣」，遇到任何新型態犯罪，一律都設計「最重刑責」，一旦遇到事情，每個人互相喊加重。

沈伯洋表示，問題就來了，這會導致刑責設計很重，連很輕微犯罪也可能適用到很重的罪刑，這時在法律上完全沒有彈性，沒辦法不起訴或緩起訴，法官遇到案子只能盡力找到所有能用的規範，找減刑依據，讓刑責判到最輕。

沈伯洋認為，要解決問題有2種方式，首先，回到學界常講的「可罰違法性」，如果違法性太低，不要判有罪，但可罰違法性大多用在財產犯罪、偷東西價值很低等，「問題是公務員犯罪不是看金額，而是看違反職務嚴重性，這個可能有點難用」。

第二，全面檢討貪汙刑責，沈伯洋指出，去年柯文哲案前他就主張過，「我們的圖利罪設計得很爛」，那時舉的例子是，「警察沒開單，在現行法規下卻可能構成圖利，形成重罪」，但馬上被罵、被貼上是不是要幫罪犯開脫的標籤，法律專業很難在立法院被尊重。

沈伯洋說，在社群當道的年代，不分青紅皂白大喊刑責加重，是很吸引人的。現在，看到有立法者喊著要總統出來解決，但，這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。

沈伯洋認為，如果大家有共識，應該全面檢討刑責設計比例原則，才能在有彈性狀況下，有緩起訴、緩刑、免刑或無罪的空間。

 
12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比想像更遠

一名清潔隊員拾起一只只值 32 元的舊電鍋，帶回家測試後送給拾荒婦人，本意只是幫助弱勢，卻意外捲入貪污案件，還差點面臨五年以上的重罪。這起事件之所以在全台掀起討論，不只是因為金額太小、動機太善良，而是它讓我們看見：法律如何把極日常的行為，套進極不日常的刑罰架構。

清潔員判刑爭議　最高檢：回歸比例原則

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

270億馬太鞍溪災後重建特別預算三讀　綠盼錢不是被當地方宣傳品

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

