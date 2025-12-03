為何送32元舊電鍋變貪汙重罪？　沈伯洋曝立院陋習：遇事就加重刑責

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

北市黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月、緩刑2年。民進黨立委沈伯洋今（3日）解釋，為何舊電鍋會變貪汙重罪？因為台灣公務員相關犯罪刑責設計超級重、很沒彈性，這是立法院的習慣，遇到任何新型犯罪，一律都設計「最重刑責」，每個人都互相喊加重，導致輕微犯罪也可能適用很重刑；現在喊著要總統解決的人，可能也是平常在立法院不管比例，喊加重刑責喊得最大聲的人。

「為什麼一個舊電鍋，會變成貪污重罪？」沈伯洋今（3日）指出，為什麼檢察官不能不起訴，甚至緩起訴？為什麼法官不能直接判免刑？理由很簡單，也很無奈，就是因為公務員相關犯罪刑責設計超級重、很沒彈性，「這是我們台灣立法院一直以來習慣」，遇到任何新型態犯罪，一律都設計「最重刑責」，一旦遇到事情，每個人互相喊加重。

沈伯洋表示，問題就來了，這會導致刑責設計很重，連很輕微犯罪也可能適用到很重的罪刑，這時在法律上完全沒有彈性，沒辦法不起訴或緩起訴，法官遇到案子只能盡力找到所有能用的規範，找減刑依據，讓刑責判到最輕。

沈伯洋認為，要解決問題有2種方式，首先，回到學界常講的「可罰違法性」，如果違法性太低，不要判有罪，但可罰違法性大多用在財產犯罪、偷東西價值很低等，「問題是公務員犯罪不是看金額，而是看違反職務嚴重性，這個可能有點難用」。

第二，全面檢討貪汙刑責，沈伯洋指出，去年柯文哲案前他就主張過，「我們的圖利罪設計得很爛」，那時舉的例子是，「警察沒開單，在現行法規下卻可能構成圖利，形成重罪」，但馬上被罵、被貼上是不是要幫罪犯開脫的標籤，法律專業很難在立法院被尊重。

沈伯洋說，在社群當道的年代，不分青紅皂白大喊刑責加重，是很吸引人的。現在，看到有立法者喊著要總統出來解決，但，這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。

沈伯洋認為，如果大家有共識，應該全面檢討刑責設計比例原則，才能在有彈性狀況下，有緩起訴、緩刑、免刑或無罪的空間。