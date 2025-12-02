　
社會 社會焦點 保障人權

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

▲台北市黃姓清潔隊員電鍋案被判緩刑，蘇清泉臉書貼文發表看法。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲台北市黃姓清潔隊員電鍋案被判緩刑，蘇清泉臉書貼文發表看法。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

台北市黃姓清潔隊員，因看到民眾丟棄的舊電鍋還能使用，好心轉送給一名拾荒婦，竟遭人檢舉，檢方依貪汙罪起訴，士林地方法院今(2)日一審判3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。屏東縣籍立委蘇清泉今(2)日在臉書發表看法，並指同黨籍委員翁曉玲已提案修法，獲他簽名連署。最高檢察署2日重申，這項判決符合今年9月16日函文檢方遇到類似案件指示的原則，檢方雖尚未接獲判決書，未來應該會依此原則辦理。

蘇清泉臉書貼文指出，黃姓清潔隊員因看到民眾丟棄的舊電鍋還能使用，好心轉送給一名拾荒婦，竟遭人檢舉，檢方小案大辦 依貪汙罪起訴，一審判3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。比照近日曝光最大宗詐騙案太子集團，在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。

蘇清泉指出，本黨立委翁曉玲 為此提案修貪汙治罪條例，要將貪汙金額在五萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，清泉十分認同，收到提案後便立即簽名連署 共同提案。

他說，這起電鍋貪汙案情輕法重，這名清潔隊員服務逾30年，從未違法，卻因一時善心而痛失公務員資格，顯然不是大家所期待的公平正義，只能盼司法人員多一點人性，讓我們朝著建立追求良善社會的方向一起努力。

最高檢察署對此重申，已轉達各檢察機關，在辦理相關案件時，尤其貪瀆案件，視具體案情，如被告符合犯罪後自首， 有所得並自動繳交全部所得財物，並因而查獲其他 正犯或共犯，或犯貪污治罪條例行賄罪自首，應免除 其刑者，應依刑事訴訟法第252條第9款為不起訴處分。已起訴者，於公訴蒞庭時，參酌最高檢察署114 年9月16日函辦理，視具體案件情節，如符合法律 相關規定，可聲請法院諭知免刑之判決或宣告緩刑。法院今判決該名清潔隊員3月徒刑、緩刑2年，已符合這項指示，雖尚未接獲判決書，相信檢察機關未來應該會依此原則辦理。

#32元電鍋貪汙案 #微罪不舉 #竊鉤者誅 #竊國者侯 北市一名清潔隊員，因看到民眾丟棄的舊電鍋還能使用，好心轉送給一名拾荒婦，竟遭人檢舉，檢方 #小案大辦...

蘇清泉發佈於 2025年12月1日 星期一
11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／32元電鍋讓他被告　心酸背後故事曝

北市黃姓清潔隊員因將回收車上僅32元的舊電鍋測試後轉送給拾荒阿嬤，被依貪污罪起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。判決出爐後，他微微一笑地鬆了口氣；真正值得被看見的，是他替城市奔波36年、默默累積的那些不為人知的善。

清潔員送32元電鍋被判刑　法務部曝修法進度

贈殘值32元舊電鍋遭訴貪汙　王鴻薇點2綠高層：司法一視同仁嗎？

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

死刑合憲聽證會前　新加坡2天處決3人

貪汙清潔隊電鍋修法司法

