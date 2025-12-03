領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

▲中配若瑜道歉。（圖／翻攝小紅書）



記者張靖榕／綜合報導

中配網紅「若瑜」日前拍片分享在台領取普發現金1萬元的流程，以及回覆網友留言時引發爭議。影片上架後，有網友留言稱「領了我們的一萬塊，就要承認中華民國是個國家」，她回嗆「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，隨即引爆社群怒火。爭議延燒後，若瑜緊急下架影片，並發布長文向台灣人致歉。

若瑜表示，當初拍攝影片只是為來台、符合資格的中國人提供教學，不知道普發款源是來自台灣民眾的納稅錢，只是覺得很新穎也很開心，所以影片也是以一個「不確定狀態」去試拍。她稱自己來台僅4個月，還在適應生活，YouTube頻道主要記錄生活，從未刻意傳遞不良訊息。

若瑜指出，影片發布後她收到大量留言，有友好的，也有嚴肅的，包含要求她「承認台灣」，她逐一閱讀後，隨機回覆一則，便是引發爭議的回嗆。她聲稱，當下以為留言者帶有玩笑意味，因此以同樣口吻回應，如今認為態度欠缺思考，造成外界不滿，也連累其他在台中國新住民與影響兩岸人民感情，對此她由衷道歉。

爭議升溫後，為避免情勢擴大，若瑜表示，她在29日將影片與部分涉及個資的內容隱藏。

若瑜最後感謝大家對她的錯誤言論進行批評教育，並表示挑起矛盾的流量不是她想要的，未來也不再回應類似敏感議題，避免影響兩岸人民之間的感情。若後續確實遭檢舉，她說會全力配合當地主管機關調查。